泰國大麻園火災！ 居民、遊客「集體吸茫」傻笑比讚

遊客疑似吸到太多大麻煙霧，對著鏡頭傻笑比讚。（圖擷取自X）

2025/02/15 15:01

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅13日傳出一起火警，充滿大麻味道的濃煙瀰漫整條巷弄，導致居民與遊客身體不適，有些人甚至不斷傻笑，警消花了30分鐘才撲滅火勢，所幸無人傷亡，而外國遊客對著攝影機傻笑比讚的畫面也引發熱議。

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綜合外媒報導，位於泰國觀光勝地芭達雅（Pattaya）的一處4層樓商業大樓，13日晚間10時許傳出火警，起火點是2樓的「Little Christiania Co., Ltd.」大麻種植園。火勢迅速延燒，現場煙霧瀰漫，火勢經過30分鐘後才被撲滅。

該大樓40歲女警衛馮桑蒂亞（Kanchana Fungsanthia）受訪時表示，起火原因疑似是電線走火，而2樓的公司有種植大麻的官方許可證，這起火災造成約20萬泰銖（約新台幣19.5萬元）的損失。

當泰國媒體到火災現場報導時，發現居民與遊客都受到大麻燃燒的煙霧影響，許多人頭暈目眩、眼睛紅腫、噁心，還有另外一批人十分享受沉浸在「茫」的狀態，有外國遊客看到鏡頭還露出迷因式的傻笑，並對著鏡頭比讚。

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傳出火警的大麻種植園。（圖擷取自X）

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