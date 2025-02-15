卡哇伊！祕魯警察穿水豚玩偶裝 奮力逮捕毒販

祕魯警察特殊單位穿上水豚玩偶服進行偽裝，順利逮捕毒販。（圖擷自@MininterPeru「X」帳號）

2025/02/15 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕水豚因可愛呆萌的模樣受到不少人喜愛，祕魯警察特殊單位13日穿上水豚玩偶服進行偽裝，順利逮捕毒販卡里略（Yair Solís Carrillo）。

綜合外媒報導，祕魯警察「綠色小隊（Escuadron Verde）」，經常在情人節、萬聖節、耶誕節進行偽裝並抓捕嫌犯，過去曾打扮成漫威超級英雄蜘蛛人、美國隊長、雷神索爾、黑寡婦。

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從網路上流傳的影片可以看到，穿上可愛水豚玩偶裝的警察，走到毒販住處破門而入，將穿著粉色T恤的卡里略壓制在地，現場搜出大麻、古柯鹼等毒品。

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相關影片請見︰

#Viral| En #Perú ???????? un miembro de la Policía Nacional disfrazado de capibara capturó a un dealer de drogas en el acto. Se hallaron más de 1700 paquetes de PBC y marihuana pic.twitter.com/L2JM3uisgq — IVAN MERCADO （@IvanMercadoNews） February 15, 2025

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