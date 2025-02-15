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    哇！巴西夫婦結婚84年77天 創下在世夫妻最長紀錄

    現年105歲曼努埃爾與101歲瑪麗亞創下在世夫妻結婚時間最長的紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    現年105歲曼努埃爾與101歲瑪麗亞創下在世夫妻結婚時間最長的紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2025/02/15 12:30

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西一對夫妻於1940年結婚，2人分別105歲、101歲，結婚長達超過84年，近日獲金氏世界紀錄認證，創下在世夫妻結婚時間最長的紀錄。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄和追蹤百歲人瑞的資料網站長壽探索（LongeviQuest）證實，現年105歲曼努埃爾（Manoel Angelim Din）與101歲瑪麗亞（Maria de Sousa Dino）這對夫妻截至2月14日止，已經結婚長達84年又77天，成功打破結婚時間最長的在世夫婦紀錄。

    據了解，2人於1936年認識，1940年於塞阿拉州博阿文圖拉（Boa Ventura）當地小教堂結婚，共同養育13個孩子，現在有55個孫子孫女、54個曾孫子女以及12個曾曾孫子女。

    在此之前，史上最長的婚姻（不同性別）是大衛（David Jacob Hiller）和莎拉 （Sarah Davy Hiller），他們1809年在加拿大結婚，直至莎拉於1898年4月8日過世，婚姻維持長達88年349天。

    2人於1940年結婚，結婚長達84年又77天，近日獲金氏世界紀錄認證，創下在世夫妻結婚時間最長的紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

    2人於1940年結婚，結婚長達84年又77天，近日獲金氏世界紀錄認證，創下在世夫妻結婚時間最長的紀錄。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

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