為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    1張機車車牌估飆破2000萬！澳洲超珍稀「天字第一號」拍賣

    澳洲準備拍賣1張極為罕見、數量稀少的「NSW 1」骨董摩托車車牌，預計落槌價會飆破100萬澳幣（約新台幣2102萬元）。（圖擷取「Collecting Cars」官網）

    澳洲準備拍賣1張極為罕見、數量稀少的「NSW 1」骨董摩托車車牌，預計落槌價會飆破100萬澳幣（約新台幣2102萬元）。（圖擷取「Collecting Cars」官網）

    2025/02/11 23:41

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲準備拍賣極為罕見、數量稀少的「NSW 1」骨董摩托車車牌，由從事經典、性能與收藏車款銷售的「Collecting Cars」拍賣行負責。拍賣行透露，這款骨董車牌從未透過拍賣會標售，引起不少車主關注，預計落槌價會飆破100萬澳幣（約新台幣2102萬元）。

    綜合外媒報導，在澳洲車牌收藏界中，號碼「越小」的車牌，價格會遠比其他種數字的車牌昂貴，其中又以「個位數」的骨董車牌最罕見，公開拍賣的次數更是稀少。新南威爾斯州（New South Wales）發行的「NSW 1」摩托車車牌，不僅是許多車主夢寐以求的稀有車牌，也是收藏家垂涎不已的獨特珍寶。

    新南威爾斯州「NSW 1」可以追溯到1918年，最初頒發給澳洲第一位警察專員，這種以黑白配色、數字為1開頭的車牌，全澳洲總計只發行9塊，極具收藏價值。另外，一個曾持有這款車牌長達數十年的家族，曾於2024年1月公關出售，最終以超過1150萬澳幣（約新台幣2.4億元）售出，打破澳洲先前的車牌銷售紀錄。

    根據「Collecting Cars」官網宣布，南威爾斯州「NSW 1」車牌近期拍賣，首席營運官哈雷特（Lee Hallett）說，「這是一個難得的機會，可以保存澳洲摩托車史的一部分。如果你是欣賞歷史的摩托車愛好者，1號車牌將是終極配件」，他也透露，澳洲的骨董車牌，已成為許多收藏家眼中蓬勃發展的資產類別。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播