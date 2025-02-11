1張機車車牌估飆破2000萬！澳洲超珍稀「天字第一號」拍賣

澳洲準備拍賣1張極為罕見、數量稀少的「NSW 1」骨董摩托車車牌，預計落槌價會飆破100萬澳幣（約新台幣2102萬元）。（圖擷取「Collecting Cars」官網）

2025/02/11 23:41

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲準備拍賣極為罕見、數量稀少的「NSW 1」骨董摩托車車牌，由從事經典、性能與收藏車款銷售的「Collecting Cars」拍賣行負責。拍賣行透露，這款骨董車牌從未透過拍賣會標售，引起不少車主關注，預計落槌價會飆破100萬澳幣（約新台幣2102萬元）。

綜合外媒報導，在澳洲車牌收藏界中，號碼「越小」的車牌，價格會遠比其他種數字的車牌昂貴，其中又以「個位數」的骨董車牌最罕見，公開拍賣的次數更是稀少。新南威爾斯州（New South Wales）發行的「NSW 1」摩托車車牌，不僅是許多車主夢寐以求的稀有車牌，也是收藏家垂涎不已的獨特珍寶。

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新南威爾斯州「NSW 1」可以追溯到1918年，最初頒發給澳洲第一位警察專員，這種以黑白配色、數字為1開頭的車牌，全澳洲總計只發行9塊，極具收藏價值。另外，一個曾持有這款車牌長達數十年的家族，曾於2024年1月公關出售，最終以超過1150萬澳幣（約新台幣2.4億元）售出，打破澳洲先前的車牌銷售紀錄。

根據「Collecting Cars」官網宣布，南威爾斯州「NSW 1」車牌近期拍賣，首席營運官哈雷特（Lee Hallett）說，「這是一個難得的機會，可以保存澳洲摩托車史的一部分。如果你是欣賞歷史的摩托車愛好者，1號車牌將是終極配件」，他也透露，澳洲的骨董車牌，已成為許多收藏家眼中蓬勃發展的資產類別。

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