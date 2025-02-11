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    水上摩托車上演超狂「活春宮」 活塞狂搖片吸1.4億人次眼球

    民眾在巴西聖保羅州（São Paulo）一處沿岸，目睹男女在水上摩托車上，激情上演火辣「活春宮」。（圖擷取自社群平台「X」）

    民眾在巴西聖保羅州（São Paulo）一處沿岸，目睹男女在水上摩托車上，激情上演火辣「活春宮」。（圖擷取自社群平台「X」）

    2025/02/11 16:50

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有民眾路過巴西聖保羅州（São Paulo）一處沿岸，目睹一對裸體的男女將水上摩托車停在海面上，接著2人賣力前後擺動，激情上演火辣的「活春宮」，過程全被民眾拍下。影片在網上被瘋傳傳，在短影音平台TikTok觀看次數，高達驚人的1.4億人次。

    綜合外媒報導，這起活春宮事件發生在本月9日，拍下這段畫面的民眾匿名受訪透露，拍攝地點在巴西聖保羅州的知名危險海域「魔鬼喉嚨」（Garganta do Diabo），他當時正準備將水上摩托車開回碼頭，卻在靠近沿岸後，發現一對全身裸體的男女，正在載浮載沉的水上摩托車上，以高速全力上演「愛情動作片」，讓他當場傻眼。

    事後民眾將影片上傳到TikTok，結果意外爆紅，吸引超過1.4億次觀看，他則對此表示，「這傢伙真狂，直接在海上辦事！只是覺得好笑，隨手拍了影片，結果沒想到爆紅！」，而他也提到，目前影片中男女的身分尚未被確認。報導指出，這處海流強勁、事故頻傳，近期曾發生船難造成2人死亡。

    另外，這也非當地首次發生公然猥褻事件，過去當地的貢薩金哈海灘（Praia do Gonzaguinha）也曾有情侶當眾發生性行為。根據巴西刑法第233條，在公共場所從事不雅行為屬於輕罪，但仍可被判處3個月至1年刑期，或是罰款處分。

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