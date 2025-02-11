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    日本《寶可夢》開賣沙奈朵等身娃娃 買家狂PO「不獸控制」開箱文

    日本寶可夢中心的官方線上商店，在本月6日開始販售售價4萬9500日圓（約新臺幣1萬870元）、高達160公分的「沙奈朵等身大娃娃」。（圖擷取自@poke_times 社群平台「X」）

    日本寶可夢中心的官方線上商店，在本月6日開始販售售價4萬9500日圓（約新臺幣1萬870元）、高達160公分的「沙奈朵等身大娃娃」。（圖擷取自@poke_times 社群平台「X」）

    2025/02/11 15:38

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）近期推出許多全新週邊商品，其中最受矚目的是高達160公分、以超人氣寶可夢「沙奈朵（サーナイト）」為原型的等身大娃娃，不僅消息掀起各界轟動，甚至在網路平台開賣當天瞬間秒殺，目前已有不少收到訂單的買家曬出開箱文，成為時下網路熱門議題。

    綜合日媒報導，日本寶可夢中心的官方線上商店，在本月6日開始販售各種新商品，其中又以售價4萬9500日圓（約新臺幣1萬870元）、高達160公分的「沙奈朵等身大娃娃」（ぬいぐるみ 等身大サーナイト），最受到全球訓練家關注。報導指出，這款等身大娃娃在開賣當天，不到3分鐘便迅速售罄。

    從9日起，有不少搶購成功，收到「沙奈朵等身大娃娃」實體商品的的訓練家，紛紛在第一時間曬出各種散發幸福感、創意十足的開箱文，吸引不少網友討論。有些訓練家選擇將沙奈朵擺放在家中各處，營造它與自己生活的氛圍；也有訓練家為沙奈朵穿上多款服裝來Cosplay，甚至讓它擺弄出令人浮想聯翩、充滿挑逗意味的誘人姿勢。

    根據《寶可夢》官網設定資料，沙奈朵是超能力兼妖精屬性的包容寶可夢，有著預知未來的能力，會為了守護信任且心意相通的訓練家，不惜賭上性命，使出最強精神能力扭曲空間，製造出小型黑洞。另外，沙奈朵時常登上許多《寶可夢》有關、遊戲官方或民間團體舉辦的各種主題的人氣投票排行榜，受歡迎程度可見一斑。

    「沙奈朵等身大娃娃」開賣不到3分鐘，便火速迅速售罄。（圖擷取自「Pokemon center ONLINE」官網）

    「沙奈朵等身大娃娃」開賣不到3分鐘，便火速迅速售罄。（圖擷取自「Pokemon center ONLINE」官網）

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