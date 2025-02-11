日本《寶可夢》開賣沙奈朵等身娃娃 買家狂PO「不獸控制」開箱文
日本寶可夢中心的官方線上商店，在本月6日開始販售售價4萬9500日圓（約新臺幣1萬870元）、高達160公分的「沙奈朵等身大娃娃」。（圖擷取自@poke_times 社群平台「X」）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝）近期推出許多全新週邊商品，其中最受矚目的是高達160公分、以超人氣寶可夢「沙奈朵（サーナイト）」為原型的等身大娃娃，不僅消息掀起各界轟動，甚至在網路平台開賣當天瞬間秒殺，目前已有不少收到訂單的買家曬出開箱文，成為時下網路熱門議題。
綜合日媒報導，日本寶可夢中心的官方線上商店，在本月6日開始販售各種新商品，其中又以售價4萬9500日圓（約新臺幣1萬870元）、高達160公分的「沙奈朵等身大娃娃」（ぬいぐるみ 等身大サーナイト），最受到全球訓練家關注。報導指出，這款等身大娃娃在開賣當天，不到3分鐘便迅速售罄。
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從9日起，有不少搶購成功，收到「沙奈朵等身大娃娃」實體商品的的訓練家，紛紛在第一時間曬出各種散發幸福感、創意十足的開箱文，吸引不少網友討論。有些訓練家選擇將沙奈朵擺放在家中各處，營造它與自己生活的氛圍；也有訓練家為沙奈朵穿上多款服裝來Cosplay，甚至讓它擺弄出令人浮想聯翩、充滿挑逗意味的誘人姿勢。
根據《寶可夢》官網設定資料，沙奈朵是超能力兼妖精屬性的包容寶可夢，有著預知未來的能力，會為了守護信任且心意相通的訓練家，不惜賭上性命，使出最強精神能力扭曲空間，製造出小型黑洞。另外，沙奈朵時常登上許多《寶可夢》有關、遊戲官方或民間團體舉辦的各種主題的人氣投票排行榜，受歡迎程度可見一斑。
#ポケモンセンター から— 【公式】ポケモン情報局 （@poke_times） January 31, 2025
等身大サーナイトのぬいぐるみが登場‼️????
◦⊹⋯⋯⋯⊹◦◦⊹⋯⋯⋯⊹◦#サーナイト と一緒に暮らせば
いつか心が通い合うかも……☺️https://t.co/Bo788YVsDb pic.twitter.com/vezIw4FxnW
【朗報】— しんたろ@サナおじ （@str_gardevoir） February 9, 2025
等身大サーナイトさん。
家にお迎えして5時間で完全に馴染む。
←お迎え時 今→ pic.twitter.com/0kQcjSjYNK
おねえさま（等身大サーナイト）のお洋服が届きました。裁縫する覚悟が普通に着れた、あまりにもピッタリ、ありがとうAmazon pic.twitter.com/DpladWdwm7— えのんが何か言ってる （@e_no_n_tw） February 10, 2025
サーナイトをベタってうつ伏せで寝かすとしりがすごい pic.twitter.com/AbvHoxMZCa— しなちく＠旅するメイドとまおう （@sinatiku8810） February 9, 2025
うちの等身大サーナイトはしばらくこれでいきますかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいい pic.twitter.com/4A8GF9l4Oz— もに （@eeeenU_U） February 10, 2025
ロングスカートメイドのサーナイト可愛すぎ— しなちく＠旅するメイドとまおう （@sinatiku8810） February 10, 2025
強制的に胸の突起でデカパイになる pic.twitter.com/MlVUOzWUfp
サーナイトにとりあえずで浦の星の制服着せてみたけど胸の角が干渉するから着れる服が限られそう pic.twitter.com/RSBdgkS2C1— 王流-オウル- （@Owl_ShrineBook） February 9, 2025
うちの等身大サーナイトちゃんはお姉さんというよりは幼女って設定です・・・???? pic.twitter.com/3wkAwT57JX— ナツナマ？???? （@potenmu_kawaii） February 10, 2025
置き場所なさすぎてサーナイトさんには私の椅子を献上しました pic.twitter.com/Wmuga9UirV— 王流-オウル- （@Owl_ShrineBook） February 9, 2025
エゴサするサーナイト pic.twitter.com/aoaHNOvvbo— 林檎大福???? （@Apple_daihuku） February 9, 2025
等身大サーナイトお迎えしました????????????????????かわいい???????????????? pic.twitter.com/CRXjjPW4PE— なる （@Narupipi_） February 10, 2025
等身大サーナイトとまったり週末。今度は可愛いお洋服に着替えさせたいな pic.twitter.com/6WyhQmobKE— TIAN （@Tian332211） February 10, 2025
サーナイト届いた！ pic.twitter.com/YrFjxA9Iqn— 〜フラン〜 （@Dl2zKvQpVV8lSWJ） February 10, 2025
等身大サーナイトがウチに来ました— 田吾与作 （@UnEmployeD_vt） February 9, 2025
いるだけでQOLが上がる理由がよくわかる
スカート部分が長いから実質的に170センチくらいあると思います
あと自立はしないが座ることができるようにかケツがすごいデカいです
デカケツサーナイトです pic.twitter.com/nQdbgwDzS1
「沙奈朵等身大娃娃」開賣不到3分鐘，便火速迅速售罄。（圖擷取自「Pokemon center ONLINE」官網）