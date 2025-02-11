差點丟掉！遺物發現《哈利波特》第1集初版首刷 85萬落槌

英國拍賣行接受委託整理某男子遺物時，意外從中發現小說《哈利波特》第1集初版印刷，全球僅500本。（圖擷自「NLB Auctions Torbay」臉書粉專）

2025/02/11 14:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國拍賣行接受委託整理某男子遺物時，意外從中發現小說《哈利波特》第1集初版印刷，全球僅500本，老闆近期替該名客戶在拍賣會中以21萬英鎊（約新台幣85.1萬元）高價售出。

綜合《BBC》等外媒報導，NLB拍賣行負責人皮爾斯（Daniel Pearce）透露日前接受客戶委託，重新檢查布里克瑟姆一名已故男子遺物，原本已被指定丟進垃圾桶，孰料意外從中發現《哈利波特（1）：神秘的魔法石》小說初印本，經過與委託客戶確認，他們皆未料到擁有如此珍貴物品，「這本書放在書架20年了」。

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皮爾斯解釋，這本書背面的「Philosopher」少了一個字母「o」，是能夠辨別為初版的原因之一。《哈利波特：神秘的魔法石》初版首刷僅500本，其中有300本分發給公共圖書館，第一批印刷品中有200本被送往書店。

皮爾斯經過比對資料，確認這本是300本的其中1本，由於保存於圖書館，所以保存不錯，「一般來說這些書到市場上都會殘破不堪，書脊也會損壞，這本（狀況）非常好。」

NLB拍賣行當地時間8日以21萬英鎊落槌，皮爾斯坦言，「委託客戶對於可以獲得這筆錢相當高興」。

英國拍賣行接受委託整理某男子遺物時，意外從中發現小說《哈利波特》第1集初版印刷，全球僅500本。。（圖擷自「NLB Auctions Torbay」臉書粉專）

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