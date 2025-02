創紀錄！泰國農場出現世界上最高水牛「身高185公分」

2025/02/11 10:55

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕泰國呵叻一間農場1隻3歲公水牛,從牛蹄到肩隆高達185公分,創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。

綜合外媒報導,金氏世界紀錄官方10日發布聲明,呵叻寧拉尼(Ninlanee)農場飼養一隻3歲水牛名稱「金剛」,從牛蹄到肩隆高達185公分,相較一般水牛高出約50公分。

請繼續往下閱讀...

寧拉尼農場主人本查倫(Suchart Booncharoen)表示,「金剛」的巨大體型從出生就顯而易見,因此以電影「金剛」作為命名;農場員工伍蒂(Cherpatt Wutti)說,儘管水牛「金剛」的體型有些嚇人,「牠非常聽話,相當友善,也很愛玩耍,喜歡被人抓,喜歡和人一起跑來跑去,就像農場裡有隻強壯的大狗狗。」

Meet King Kong, the world's tallest living water buffalo.



He stands 50 centimetres taller than the average water buffalo. pic.twitter.com/RoZbGQT4jU