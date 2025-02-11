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    創紀錄！泰國農場出現世界上最高水牛「身高185公分」

    泰國呵叻一間農場1隻3歲水牛「金剛」，從牛蹄到肩隆的高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。（圖擷自「@GWR」X）

    泰國呵叻一間農場1隻3歲水牛「金剛」，從牛蹄到肩隆的高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。（圖擷自「@GWR」X）

    2025/02/11 10:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國呵叻一間農場1隻3歲公水牛，從牛蹄到肩隆高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄官方10日發布聲明，呵叻寧拉尼（Ninlanee）農場飼養一隻3歲水牛名稱「金剛」，從牛蹄到肩隆高達185公分，相較一般水牛高出約50公分。

    寧拉尼農場主人本查倫（Suchart Booncharoen）表示，「金剛」的巨大體型從出生就顯而易見，因此以電影「金剛」作為命名；農場員工伍蒂（Cherpatt Wutti）說，儘管水牛「金剛」的體型有些嚇人，「牠非常聽話，相當友善，也很愛玩耍，喜歡被人抓，喜歡和人一起跑來跑去，就像農場裡有隻強壯的大狗狗。」

    泰國呵叻一間農場1隻3歲水牛「金剛」，從牛蹄到肩隆的高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。（圖擷自「@GWR」X）

    泰國呵叻一間農場1隻3歲水牛「金剛」，從牛蹄到肩隆的高達185公分，創下世界上最高的水牛金氏世界紀錄。（圖擷自「@GWR」X）

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