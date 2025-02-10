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    眼神超兇店員幫人倒酒「準頭超歪」 16萬網笑歪︰你醉了嗎？

    一名日本網友分享，他日前去沖繩某間飲食店消費，期間一名眼神很凶狠的店員幫他開瓶倒酒，結果店員竟將酒整個倒出杯子外。（圖擷取自@ZNODCK 社群平台「X」）

    一名日本網友分享，他日前去沖繩某間飲食店消費，期間一名眼神很凶狠的店員幫他開瓶倒酒，結果店員竟將酒整個倒出杯子外。（圖擷取自@ZNODCK 社群平台「X」）

    2025/02/10 22:47

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有些人喜歡獨自去小酌一杯，享受與自己獨處的快樂。不過一名日本網友分享，他日前去沖繩某間飲食店消費，期間一名眼神很凶狠的店員幫他開瓶倒酒，讓他感到很緊張，結果店員竟將酒整個倒出杯子外，令他當場傻眼，不少網友看到店員在如此近的距離「準頭超差」，忍不住留言揶揄店員「你醉了嗎？」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「カクニ」的日本網友，本月2日分享他獨自去沖繩那霸市一間飲食店喝酒時，在店內遇到的小趣事。原PO透露，他向店家點了一杯清酒，事後一名眼神凶狠的店員為他送上一個放在碟子上、有著漂亮雕花玻璃杯，接著店員開瓶倒酒，豈料對方疑似誤判距離、未把瓶口秒準杯子，導致大量的酒灑落在餐桌上。

    照片曝光後，意外在網上爆紅、吸引16萬人按讚，網友紛紛笑說，「敬土地」、「我大笑出來」、「店員有酒測嗎？」、「店員喝醉了，哈哈」、「我想成為那張桌子」、「當店員比客人還醉時」、「合理推斷店員也醉了」、「有時在我喝醉的時候，也會發生這種情況」、「在沖繩，有一種用清酒淨化餐桌的習俗（迷信）」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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