眼神超兇店員幫人倒酒「準頭超歪」 16萬網笑歪︰你醉了嗎？
一名日本網友分享，他日前去沖繩某間飲食店消費，期間一名眼神很凶狠的店員幫他開瓶倒酒，結果店員竟將酒整個倒出杯子外。（圖擷取自@ZNODCK 社群平台「X」）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕有些人喜歡獨自去小酌一杯，享受與自己獨處的快樂。不過一名日本網友分享，他日前去沖繩某間飲食店消費，期間一名眼神很凶狠的店員幫他開瓶倒酒，讓他感到很緊張，結果店員竟將酒整個倒出杯子外，令他當場傻眼，不少網友看到店員在如此近的距離「準頭超差」，忍不住留言揶揄店員「你醉了嗎？」。
社群平台「X」（前Twitter）名為「カクニ」的日本網友，本月2日分享他獨自去沖繩那霸市一間飲食店喝酒時，在店內遇到的小趣事。原PO透露，他向店家點了一杯清酒，事後一名眼神凶狠的店員為他送上一個放在碟子上、有著漂亮雕花玻璃杯，接著店員開瓶倒酒，豈料對方疑似誤判距離、未把瓶口秒準杯子，導致大量的酒灑落在餐桌上。
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照片曝光後，意外在網上爆紅、吸引16萬人按讚，網友紛紛笑說，「敬土地」、「我大笑出來」、「店員有酒測嗎？」、「店員喝醉了，哈哈」、「我想成為那張桌子」、「當店員比客人還醉時」、「合理推斷店員也醉了」、「有時在我喝醉的時候，也會發生這種情況」、「在沖繩，有一種用清酒淨化餐桌的習俗（迷信）」。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
那覇で1人飲みしていてお店の人がはちゃめちゃな照準で日本酒を注いでくれたときの写真 pic.twitter.com/hqyJBgvPNS— カクニ （@ZNODCK） February 2, 2025