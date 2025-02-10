85歲嬤停止呼吸40分鐘「復活」！ 性格大變：僧侶送我回家

泰國一名85歲的老婦人停止呼吸確認死亡後40分鐘卻奇蹟般地「復活」。（翻攝自khaosod）

2025/02/10 20:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南府楠榮區近日發生一件令人驚嘆的奇蹟事件。一名85歲的老婦人停止呼吸確認死亡後40分鐘卻奇蹟般地「復活」。醒來後，她不僅坐起身與家人交談，還描述了一段神秘經歷，稱自己遇到了一位僧侶，並由他送回人間。

綜合泰媒報導，根據老婦人孫女的回憶，事件發生在2月5日晚間9時許，當時老婦人突然沒了呼吸，家屬怎麼呼喊、搖晃都無反應，確認其已過世，於是通知救援人員，並準備將遺體送往寺廟進行宗教儀式。

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約40分鐘後，當大家正為她的後事作準備時，奇蹟發生了，老婦人竟睜開眼睛，隨後坐起身來，讓家人和在場鄰居驚訝不已。孫女回憶，當家人問起她「去了哪裡」時，老婦人表示自己見到了一名僧侶，並與其談話，最後僧侶將她送回家。

更令人意外的是，老婦人甦醒後的性格與行為出現了極大改變。原本年邁的她行為舉止變得像個小孩，會撒嬌要家人抱，還鬧著想吃糖果。孫女形容，這種表現與她先前完全不同，讓人不禁聯想到是否與這場奇蹟有關。

據悉，這名老婦人身高僅112公分，體重約15公斤，身形瘦小但精神狀態良好，能清楚表達自己的想法。甦醒後，她第一時間提出的願望是「想做功德」。家人為此特意邀請當地寺廟的僧侶到家中進行佈施儀式，滿足她的心願。

事件引發廣泛關注，當地媒體紛紛報導此奇蹟，甚至吸引了寺廟僧侶的關注。楠榮區一座寺廟的住持表示，這種「死而復生」的現象過去曾聽說過，但自己是首次遇到。住持認為，老婦人或許是因為累積的善業而得以復生，而她急於做功德，可能是為了完成「最後的心願」。

家屬則相信，這次奇蹟是因老婦人一生行善積德所致。雖然她現在的行為舉止有些反常，但家人都視其復生為福氣，並希望未來能繼續陪伴她走完餘生。

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