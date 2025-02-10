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    「人生跑馬燈」真有其事？科學家首度錄下臨終大腦活動

    臨終大腦伽瑪波增強：科學家首度觀測到「人生回顧」生理證據；示意圖。（法新社資料照）

    臨終大腦伽瑪波增強：科學家首度觀測到「人生回顧」生理證據；示意圖。（法新社資料照）

    2025/02/10 10:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕你是否曾好奇，當生命走到盡頭，大腦會發生什麼事？根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這個長久以來的謎團，現在有了科學上的新線索。一個神經科學家團隊，竟然捕捉到人類史上第一段臨終大腦活動的錄像！這段錄像顯示，我們在告別世界前，大腦可能真的會像「跑馬燈」一樣，快速閃過一生的重要回憶。

    這項發表於《老化神經科學前沿》（Frontiers in Aging Neuroscience）期刊的研究，其實是一場美麗的意外。一位87歲的加拿大籍癲癇患者，在接受腦電圖（EEG, electroencephalography）檢查時，突然心臟病發作（cardiac arrest）過世。由於當時腦電圖儀器還連接在他的頭上，持續記錄著大腦活動，因此，科學家們得以一窺他生命最後幾分鐘，大腦究竟發生了什麼事。

    研究團隊發現，在患者心臟停止跳動前後的900秒內，特別是在最後的30秒，他的腦電波出現了有趣的變化。肯塔基州路易斯維爾大學（University of Louisville）的神經外科醫師Ajmal Zemmar博士解釋，他們觀察到伽瑪波（gamma oscillations）等特定頻段的腦波活動增強。伽瑪波與記憶提取、回想等高階認知功能有關，這表示，大腦可能正在努力回顧、重溫生命中的重要片段。

    Zemmar博士生動地描述：「大腦可能在我們臨終前，透過產生與記憶提取相關的腦波，最後一次回顧生命中的重要事件，就像電影快轉一樣，這與許多有過瀕死經驗（near-death experiences）的人所描述的『人生跑馬燈』非常相似。」

    這項研究不僅挑戰了我們對「生命何時結束」的傳統定義，也引發了一連串關於器官捐贈時機、死亡宣告標準等倫理和醫學議題。Zemmar博士坦言：「什麼時候才是真正的死亡？除了心電圖（EKG, electrocardiogram），我們是否應該也將腦電圖納入死亡判定的標準？」

    不過，Zemmar博士也強調，這項研究仍有其侷限性。由於這只是一個單一個案，且患者的大腦有出血、癲癇和腫脹等狀況，因此還需要更多、更嚴謹的研究，才能對「人生跑馬燈」現象做出更確切的結論。

    儘管如此，這項研究無疑為我們揭開了死亡的神秘面紗。Zemmar博士感性地說：「在精神層面上，這或許能帶給人們一些安慰。當我們面對摯愛離世，如果知道他們的大腦可能正在回憶美好的時光，這或許能為悲傷的家屬帶來一絲溫暖。」

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