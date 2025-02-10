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    「下體淋牛奶」誘愛貓舔舐 瑞士男飼主被人告發

    一名瑞士男子將牛奶淋到自己生殖器後，再引誘寵物貓舔舐生殖器。示意圖，與新聞事件無關。（路透檔案照）

    一名瑞士男子將牛奶淋到自己生殖器後，再引誘寵物貓舔舐生殖器。示意圖，與新聞事件無關。（路透檔案照）

    2025/02/10 01:09

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期瑞士傳出一起駭人聽聞的虐待動物事件，一名男子將牛奶淋到自己生殖器後，再引誘寵物貓舔舐生殖器，且男子還將整個過程拍成影片，並分享給熟識的親朋好友。目睹男子如此變態行徑，收到影片者直接大義滅親，向警方告發男子虐待動物，最終男子遭法院判緩刑，同時將面臨巨額罰款。

    綜合外媒報導，一名58歲、居住在瑞士烏斯特（Uster）的不具名法國籍男子，因犯下違法的變態行徑，而被當地法院判處6個月緩刑，以及2000瑞士法郎（約新台幣7.8萬元）的罰款。根據法院文件透露，這名男子涉嫌在瑞士武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發期間，在家強迫自家寵物貓為自己口交。

    負責調查此案的警方表示，他們接獲民眾報案，被告男子對寵物貓拍攝不當影片，甚至還分享給認識的熟人。影片顯示，男子先是把牛奶倒在自己的生殖器，再引誘家中的寵物貓去舔舐生殖器，整個過程全被他拍成影片，並在一些「可疑網站」用戶的教唆下，把影片分享給其他人；另外，男子還持有許多其他動物相關的色情圖片。

    警方循線逮到該名男子，他向警方坦言，自己是因為在疫情封城期間太無聊，導致開始過度沉迷「可疑網站」，甚至模仿網站裡面的影片行為。事後當地法院審理這起案件，法官認為貓咪也有「尊嚴」和「性自主」的權利，哪怕男子並未對寵物貓做出入侵式的性行為，但仍與動物有性接觸，因此判定男子行為屬於虐待動物。

    報導指出，男子出席法院判決期間，在庭上哭著向寵物貓道歉，也強調自己對貓咪沒有任何吸引力，「我感到非常後悔，這行為真的太愚蠢了」，檢察官原先試圖請求法官對男子加重懲處，但法官最終接受男子懺悔與說詞，對他從輕量刑。

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