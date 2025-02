「下體淋牛奶」誘愛貓舔舐 瑞士男飼主被人告發

2025/02/10 01:09

〔即時新聞/綜合報導〕近期瑞士傳出一起駭人聽聞的虐待動物事件,一名男子將牛奶淋到自己生殖器後,再引誘寵物貓舔舐生殖器,且男子還將整個過程拍成影片,並分享給熟識的親朋好友。目睹男子如此變態行徑,收到影片者直接大義滅親,向警方告發男子虐待動物,最終男子遭法院判緩刑,同時將面臨巨額罰款。

綜合外媒報導,一名58歲、居住在瑞士烏斯特(Uster)的不具名法國籍男子,因犯下違法的變態行徑,而被當地法院判處6個月緩刑,以及2000瑞士法郎(約新台幣7.8萬元)的罰款。根據法院文件透露,這名男子涉嫌在瑞士武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情爆發期間,在家強迫自家寵物貓為自己口交。

負責調查此案的警方表示,他們接獲民眾報案,被告男子對寵物貓拍攝不當影片,甚至還分享給認識的熟人。影片顯示,男子先是把牛奶倒在自己的生殖器,再引誘家中的寵物貓去舔舐生殖器,整個過程全被他拍成影片,並在一些「可疑網站」用戶的教唆下,把影片分享給其他人;另外,男子還持有許多其他動物相關的色情圖片。

警方循線逮到該名男子,他向警方坦言,自己是因為在疫情封城期間太無聊,導致開始過度沉迷「可疑網站」,甚至模仿網站裡面的影片行為。事後當地法院審理這起案件,法官認為貓咪也有「尊嚴」和「性自主」的權利,哪怕男子並未對寵物貓做出入侵式的性行為,但仍與動物有性接觸,因此判定男子行為屬於虐待動物。

報導指出,男子出席法院判決期間,在庭上哭著向寵物貓道歉,也強調自己對貓咪沒有任何吸引力,「我感到非常後悔,這行為真的太愚蠢了」,檢察官原先試圖請求法官對男子加重懲處,但法官最終接受男子懺悔與說詞,對他從輕量刑。

