「靶心星系」現九環奇觀 哈伯望遠鏡揭宇宙撞擊之美

這個被暱稱為「靶心」的星系，大小是銀河系的兩倍半，並擁有九道環，比任何已知星系都多出六道環。NASA哈伯太空望遠鏡的高解析度影像確認了八道環，夏威夷凱克天文台的數據則確認了第九道環。（圖：NASA）

2025/02/09 10:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕太空科技網站「Space.com」報導，哈伯太空望遠鏡觀測到罕見的「靶心星系」（Bullseye Galaxy，LEDA 1313424），展現九道同心圓環的驚人景象，刷新已知環狀星系紀錄。儘管這個遙遠星系的精確位置與距離仍在研究中，其獨特環狀結構已引發天文學界高度關注。研究指出，這些環狀結構源於5000萬年前，一個小型藍矮星系高速貫穿其核心，如同在宇宙中留下深刻印記。

為理解此天文現象，可借鏡塘鵝俯衝捕魚：塘鵝自高空入水，激起層層漣漪。「靶心星系」的環狀結構，便類似於小型星系高速穿過大型星系，在宇宙介質中激盪出的壯觀漣漪。

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這場星系碰撞觸發連鎖反應，擠壓星系內氣體與塵埃，引發恆星新生潮。每一道圓環都代表一次氣體壓縮事件，宛如宇宙年輪，記錄這場罕見碰撞的歷史。更令人驚嘆的是，「靶心星系」直徑逾25萬光年，是銀河系的兩倍以上。作為對比，銀河系直徑約10萬光年。如此龐大體積，更突顯其環狀結構的磅礴氣勢。哈伯望遠鏡影像顯示，撞擊夥伴—藍矮星系，仍位於「靶心星系」左側。

研究主導者、耶魯大學博士生伊瑪德·帕夏（Imad Pasha）形容此發現為「意外驚喜」。哈伯與凱克天文台的觀測證實九道環的存在，遠超過去環狀星系最多二至三環的紀錄。團隊推測可能曾有第十環，但已難以偵測。

耶魯大學教授多庫姆（Pieter G. van Dokkum）表示，如此多環的觀測時機極為難得。星系交互作用常見，但核心直接碰撞罕見，形成完美同心圓環更屬罕見。從側面觀察，環間距不規則，但若從正上方俯視，應可見近乎完美的同心圓。

此發現驗證了星系環形成的理論預測，也為未來研究開闢新方向。隨著NASA新一代羅曼太空望遠鏡（Nancy Grace Roman Space Telescope）即將升空，天文學家期望發現更多類似奇景，深入了解星系演化奧秘。

研究成果已發表於《天文物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。研究團隊指出，部分環狀結構終將消散，但「靶心星系」整體結構預計將維持數百萬年，為天文學家提供充足時間，持續揭開宇宙衝撞事件的奧秘。

畫家筆下銀河系（左）與靶心星系（右）的對比圖。（圖：NASA）

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