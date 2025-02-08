8巨蟒纏繞成麻花！ 泰國村民驚呆：從未見過

泰國沙繳府有8條巨型蟒蛇緊緊纏繞，嚇壞村民。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/02/08 20:39

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國天氣潮濕悶熱，蛇類活動頻繁。然而，泰國東部沙繳府近日出現了一場罕見的自然奇觀，竟有8條巨型蟒蛇在一處空地上緊緊纏繞，引發村民震驚與恐慌。

根據泰媒《khaosod》報導，一名40歲村民率先發現後立即通報，並形容這些巨蟒體型龐大，場景宛如電影中的怪物。許多村民在圍觀後紛紛表示，從未見過如此駭人的場面，甚至懷疑這些蟒蛇是否正在為領地，或交配展開「纏鬥」。

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消防單位獲報抵達，但蟒蛇數量眾多且力量驚人，決定尋求專業協助。地方政府隨即聯絡沙繳府基金會的爬蟲類救援隊，隊長本塔姆（Boontham Anusit）帶領隊員攜捕蛇工具趕往現場。經過一番緊張的作業，救援隊成功將8條蟒蛇逐一分離並捕捉，最後將牠們裝入袋中帶回進行進一步檢查。

目前，這8條蟒蛇已被送往行政辦公室，確認這些蟒蛇均未受傷，推測可能因炎熱天氣與繁殖季節導致它們聚集。待檢查完成後，計畫分批將牠們釋放至適合的自然棲息地，避免再次發生類似狀況。

專家提醒，雖然蟒蛇一般不具毒性，但其纏繞力量極為驚人，若不慎遭纏，可能會導致窒息等嚴重後果，因此遇到類似情況務必保持安全距離並尋求專業協助。

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