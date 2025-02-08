為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    8巨蟒纏繞成麻花！ 泰國村民驚呆：從未見過

    泰國沙繳府有8條巨型蟒蛇緊緊纏繞，嚇壞村民。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    泰國沙繳府有8條巨型蟒蛇緊緊纏繞，嚇壞村民。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/02/08 20:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國天氣潮濕悶熱，蛇類活動頻繁。然而，泰國東部沙繳府近日出現了一場罕見的自然奇觀，竟有8條巨型蟒蛇在一處空地上緊緊纏繞，引發村民震驚與恐慌。

    根據泰媒《khaosod》報導，一名40歲村民率先發現後立即通報，並形容這些巨蟒體型龐大，場景宛如電影中的怪物。許多村民在圍觀後紛紛表示，從未見過如此駭人的場面，甚至懷疑這些蟒蛇是否正在為領地，或交配展開「纏鬥」。

    消防單位獲報抵達，但蟒蛇數量眾多且力量驚人，決定尋求專業協助。地方政府隨即聯絡沙繳府基金會的爬蟲類救援隊，隊長本塔姆（Boontham Anusit）帶領隊員攜捕蛇工具趕往現場。經過一番緊張的作業，救援隊成功將8條蟒蛇逐一分離並捕捉，最後將牠們裝入袋中帶回進行進一步檢查。

    目前，這8條蟒蛇已被送往行政辦公室，確認這些蟒蛇均未受傷，推測可能因炎熱天氣與繁殖季節導致它們聚集。待檢查完成後，計畫分批將牠們釋放至適合的自然棲息地，避免再次發生類似狀況。

    專家提醒，雖然蟒蛇一般不具毒性，但其纏繞力量極為驚人，若不慎遭纏，可能會導致窒息等嚴重後果，因此遇到類似情況務必保持安全距離並尋求專業協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播