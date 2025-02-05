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    義大利千萬YTR拍片制裁「日式點心」 日網喊冤︰那是台灣麻糬！

    以「守護義大利料理」聞名的YouTuber「Lionfield」，日前拿一盒「日式點心」拍片來制裁玩弄義大利麵的日本人。（圖擷取自「Lionfield」YouTube，本報合成）

    以「守護義大利料理」聞名的YouTuber「Lionfield」，日前拿一盒「日式點心」拍片來制裁玩弄義大利麵的日本人。（圖擷取自「Lionfield」YouTube，本報合成）

    2025/02/05 23:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕眾所皆知，台灣人與店家非常熱衷「惡搞披薩」，甚至時常引爆外國網友轟動，並被吐槽總有一天義大利會為了心愛的料理，比中共還早領軍攻打台灣。就在近期，一對以「守護義大利料理」聞名的YouTuber，拿一盒「日式點心」拍片制裁玩弄食物的日本，卻反被不少日本人抗議，指出該點心源自台灣。

    在YouTube擁有近1300萬人訂閱的「Lionfield」，由出生義大利的馬泰奧（Matteo Salvatori）和艾米里亞諾（Emiliano Santoro）共同經營。據了解，該頻道最大的特色就是「守護義大利料理」，若在網上看到有人玩弄義大利料理的影片，2人會針對該拍攝者國籍的知名食物「反向制裁」，片中2人的逗趣反應意外吸引不少人關注。

    上個月中旬，有2名日本美食YouTuber一起合作拍片，教學大家如何製作奶油義大利麵，然而製作過程與最後成品，讓「Lionfield」2名義大利人無法接受，決定拍片制裁冒犯義大利物的日本人，他們先駕車前往超市，購買一盒抹茶口味的「日式點心」回家後，再開箱將點心狠狠壓近榨汁機中徹底絞碎。

    影片一出吸引325萬人次瀏覽，不少眼尖的日本網友發現，片中的點心其實是來自台灣公司的食品公司模仿日本點心、自行研發的「抹茶麻糬」，實際上與日本完全無關，「那盒麻糬上寫『Taiwan』喔」、「其實Lionfield是在跟台灣宣戰？」、「攻打錯國家，你們打到台灣了XD」、「這次對日本沒造成什麼損失，反而台灣無辜被重傷」。

    各國網友見狀，也紛紛留言調侃台灣，認為這次雖是「Lionfield」有錯在先，但有鑑於台灣時常惡搞義大利珍愛的披薩，哪天遭到制裁也完全不冤枉。影片也吸引不少台灣網友朝聖，並無奈笑說，「沒關係，我們的必勝客會讓他們中風」、「台灣人：只要不拿珍奶亂搞我們都還好」、「他們可能穿越回1945年以前，那時我們確實屬於日本」。

    事後不少日本人留言抗議，指出該點心是源自台灣，且包裝盒子左下角明顯寫著「Made in Taiwan」。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

    事後不少日本人留言抗議，指出該點心是源自台灣，且包裝盒子左下角明顯寫著「Made in Taiwan」。（圖擷取自@推特/社群平台「X」）

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