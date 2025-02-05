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    赴韓旅遊最愛伴手禮？「這一款」被韓國機場沒收10.7噸

    韓國仁川國際機場去年沒收了高達10.7噸的泡菜，這些被旅客視為必備伴手禮的泡菜，因含有醬汁而被歸類為液體，違反機場安檢規定。（法新社）

    韓國仁川國際機場去年沒收了高達10.7噸的泡菜，這些被旅客視為必備伴手禮的泡菜，因含有醬汁而被歸類為液體，違反機場安檢規定。（法新社）

    2025/02/05 12:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國仁川國際機場去年沒收了高達10.7噸的泡菜，原因是這些被旅客視為必備伴手禮的泡菜，因含有醬汁而被歸類為液體，違反機場安檢規定。據機場統計，除了泡菜之外，還沒收了10.5噸的醬類以及30.8噸的其他食品，總計超過50噸的食物因違反規定遭到沒收。

    綜合外媒報導，根據國際航空運輸規定，旅客隨身行李中的液體不得超過100毫升。由於韓式泡菜通常以瓶裝或塑膠袋包裝，且浸泡在辛辣的醬汁中，因此被視為液體類物品。雖然旅客可以選擇將泡菜放入託運行李，但若攜帶量過大，仍需事先申報並通過農林畜產檢疫本部的檢驗。

    一名機場安檢人員表示：「許多旅客，尤其是年長者，總是想把家鄉味帶到國外。他們並未先完全了解液體規定，以為泡菜不在限制之列。」，所幸這些被沒收的食品並未白白浪費，機場將它們轉贈給當地社區福利中心，用於提供免費餐食。

    除了泡菜，韓國旅客常見的伴手禮如辣椒醬、醬油、麻油等調味料，也因超過液體容量限制而被沒收。有趣的是，連美國知名連鎖超市Trader Joe's的「Everything But the Bagel」調味粉，也因含有罌粟籽成分而被列入韓國禁止入境物品清單。機場現已設置韓英雙語警示標誌，提醒旅客勿攜帶該產品入境。

    一位剛從歐洲返回的韓籍旅客分享：「原本以為在國外不會太想念韓國食物，沒想到朋友帶來的泡菜和紫蘇葉全被我吃光了」。

    機場相關人士建議，旅客若要攜帶泡菜出國，最好選擇真空包裝，並放入託運行李中。同時也呼籲旅客在出發前多加了解各國的入境管制規定，以免心愛的美食在機場被沒收。

    美國知名連鎖超市Trader Joe's的「Everything But the Bagel」調味粉，也因含有罌粟籽成分而被列入韓國禁止入境物品清單。（圖擷取自X/@Oguzhansahinn1）

    美國知名連鎖超市Trader Joe's的「Everything But the Bagel」調味粉，也因含有罌粟籽成分而被列入韓國禁止入境物品清單。（圖擷取自X/@Oguzhansahinn1）

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