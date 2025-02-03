日本迷因馬「黃金船」女兒超ㄎ一ㄤ表情曝 粉絲笑瘋︰基因超強！

時常展現各種古靈精怪的迷因表情的日本知名賽馬「黃金船」（右），近期牠的女兒（左）被拍到露出同樣令人捧腹大笑的逗趣表情。（圖擷取自@mosan_tk、社群平台「X」，本報合成）

2025/02/03 21:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名賽馬「黃金船」（ゴールドシップ，英語：Gold Ship），退役前以13.9億日圓（約新台幣3億元）的獎金，成為日本史上獲得最多獎金的灰毛馬。牠難以捉模的個性、時常展現各種古靈精怪的迷因表情，以及人令震驚的大起大落戰績，不僅讓牠收穫無數粉絲，甚至連牠的眾多後代也成為關注對象。

近期熱愛拍攝賽馬的日本網友「mosan」，在社群平台「X」（前Twitter）分享一張照片，意外在網上掀起熱烈討論。根據mosan透露，照片主角是人氣超高、手遊《賽馬娘》角色原型之一的黃金船，其退役後配種產下的子女之一，為快滿3歲、渾身雪白的罕見雌性白馬「華麗」（暫譯，ゴージャス，英語：Gorgeous）。

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據了解，黃金船不僅有著強悍的賽跑能力，還時常被人拍到各種爆笑模樣，而被不少粉絲製作成許多趣味迷因梗圖。如今，黃金船之女「華麗」被mosan拍到露出不亞於父親既ㄎ一ㄤ又極度猙獰的古怪表情，令他對此嘖嘖稱奇「遺傳基因真驚人」；其他網友見狀，也拿出黃金船的多張迷因圖進行對比，並紛紛留言笑著贊同mosan的吐槽。

根據日本中央競馬會（JRA）資料記載，黃金船賽馬生涯為2011年至2015年，曾勝出皋月賞、菊花賞、有馬紀念及春季天皇賞等賽事，亦是日本賽馬史上首匹連霸寶塚紀念的賽馬，還曾前往海外挑戰凱旋門大賽等國際比賽。父親黃金旅程、外祖父目白麥昆皆是戰績不俗的日本賽馬，曾祖父週日寧靜則為日本賽馬界影響力最深遠的種馬。

另外，黃金船曾在2015年出戰寶塚紀念賽期間，因開閘前做出2次高抬腿，導致極遲起步，最終以第15名慘敗，並讓總金額破百億日圓的馬券「直接報廢」。事後這起事件被各界稱為「120億日圓事件」，當年不少下注的民眾坦言，雖然輸錢很難過，但最終都只能以「沒辦法，因為是黃金船啊」來自己釋懷，高人氣可見一斑。

黃金船的賽馬生涯戰績彪炳，退役前以13.9億日圓（約新台幣3億元）的獎金，成為日本史上獲得最多獎金的灰毛馬。（法新社資料照，本報合成）

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