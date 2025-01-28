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    中國春晚魔術秀出包！女子「人體切割」一分為二後接不回來...

    中國春晚結束1名女子擔任「人體切割」魔術對象，女子當場被一分為二，但卻無法恢復原狀。（圖擷自微博）

    中國春晚結束1名女子擔任「人體切割」魔術對象，女子當場被一分為二，但卻無法恢復原狀。（圖擷自微博）

    2025/01/28 15:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南衛視23日春晚節目疑似變魔術出包引發討論，節目邀請魔術師「鄧男子」表演，他請台下1名女子擔任「人體切割」對象，女子當場被一分為二，但女子卻無法恢復原狀，直接被推下台，現場相當尷尬。

    綜合媒體報導，中國湖南衛視找來知名魔術師「鄧男子」表演，他請台下1名女子擔任「人體切割」對象，女子站到一個魔術箱內，經過一段時間後，她的上下半身被「一分為二」，「鄧男子」還將女子上半身搬出來放在台面上，給底下觀眾360度檢視，令底下觀眾驚呼連連。

    隨後女觀眾又被抬回魔術箱，準備接回身體，但魔術似乎出包，只見「鄧男子」尷尬表示「回到這個世界，需要一點點的時間」，隨後直接進入下一個環節，女子也就這樣被推下台，現場傻眼。

    對此，「鄧男子」事後於微博發文硬拗：「今天的魔術其實是個連續劇，在湖南衛視元宵晚會我給大家變下半集，敬請關注！」不過卻慘遭網友吐槽「拉倒吧失敗就是失敗」、「這麼弱智的魔術還要等到元宵拉倒吧，要不要還是改行說脫口秀吧」、「從來沒看過魔術結束時，被刺被切割的助手不給觀眾展示一下恢復後的情況的。」

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