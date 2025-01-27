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    極寒挑戰！日本「大寒忍耐大會」熱鬧登場 選手-4度凍到哭

    今年「大寒忍耐大會」恰逢30周年，選手穿著短袖坐在冰椅上大吃刨冰。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    今年「大寒忍耐大會」恰逢30周年，選手穿著短袖坐在冰椅上大吃刨冰。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    2025/01/27 12:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一年一度的「大寒忍耐大會」（大寒がまん大会）今年在九州大分縣別府市鶴見岳登場，吸引超過45名來自各地的民眾共襄盛舉。參賽選手須在酷寒中「以冷制冷」，完成吃冰、爬冰等多項挑戰，展現驚人的忍耐力。

    綜合日媒報導，當地時間昨（26）日上午10時，第30屆「大寒忍耐大會」在海拔約1300公尺的鶴見岳山頂舉行，共有46名挑戰者參加，年齡橫跨11歲至71歲。他們需要在零下4度的低溫中，完成吃刨冰、爬冰柱、吃素冷麵及「地獄針線活」等四種項目。其中，挑戰者須坐在冰椅上徒手端著冰碗，以最快速度吃完刨冰。不少參賽者因刺骨的寒冷而流淚，甚至嘴唇麻木長達10分鐘。

    比賽最具挑戰性的項目之一是「爬冰比賽」，參賽者必須赤腳徒手攀爬2公尺高的冰柱。不少人一碰到冰柱就冷得發抖，還要克服冰面的濕滑。不僅如此，「地獄針線活」則要求選手將雙手浸泡在冰桶中完成針線挑戰，進一步測試耐寒極限。

    最終，來自埼玉縣的内田健太以2分27秒的成績奪冠。他表示，儘管比賽中手早已凍到失去知覺，但仍非常享受這段挑戰極限的經歷。

    挑戰者在酷寒中攀爬2公尺長的冰柱。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    挑戰者在酷寒中攀爬2公尺長的冰柱。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    「地獄針線活」的參賽者得將手泡在冰桶內做針線活。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    「地獄針線活」的參賽者得將手泡在冰桶內做針線活。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    參賽者在零下4度的環境中，比賽誰能最先吃完素冷麵。（擷取自別府ロープウェイ官網）

    參賽者在零下4度的環境中，比賽誰能最先吃完素冷麵。（擷取自別府ロープウェイ官網）

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