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    日本攝影師拍到真實版「雀躍不已」 網笑︰迫不及待下班回家？

    日本生態攝影師分享拍到一隻用雙腳奔跑的小麻雀，不少網友笑說，照片中的小麻雀完美呈現何謂真實版的「雀躍不已」。（圖擷取自@aerial2009 社群平台「X」）

    日本生態攝影師分享拍到一隻用雙腳奔跑的小麻雀，不少網友笑說，照片中的小麻雀完美呈現何謂真實版的「雀躍不已」。（圖擷取自@aerial2009 社群平台「X」）

    2025/01/24 21:30

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕成語「雀躍不已」比喻人遇到欣喜至極的事情時，會高興得像雀鳥般跳躍。日本一名生態攝影師分享，觀察野生麻雀時，拍到一隻用雙腳奔跑的小麻雀，動感十足的可愛照片吸引200多萬人次瀏覽、8.5萬人按讚，不少網友笑說，照片中的小麻雀，完美呈現何謂真實版的「雀躍不已」。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「中野さとる」的日本網友是生態攝影師，熱衷拍攝野生麻雀，時常在社群媒體分享他以鏡頭捕捉到的麻雀百態。他17日PO照片，是室外晴朗天氣拍到的小麻雀，只見牠收緊翅膀，奮力邁開短小雙腿向前奔跑，就像是急著前往某個地方。

    可愛畫面一出，大批被萌翻的網友留言笑說，「好可愛的動感照」、「果然就是『雀躍』」、「感覺牠要拿個掛錶」、「我以為麻雀只會用跳的」、「像極了上班要遲到的我」、「牠是不是跟我一樣，迫不及待下班回家過年？」、「做完所有作業可以出去玩了」、「總覺得牠嘴裡，要咬個早餐吐司」、「麻雀：這樣也被你拍到，有夠雖小」。

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