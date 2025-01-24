女兒喊耳朵痛 母揭就醫後「跳蚤群藏身耳內數日甚至產卵」

土耳其一名馬來西亞籍婦女阿齊拉近日在臉書上分享了女兒耳朵疼痛的離奇經歷。（圖擷取自Aqila Nasir臉書）

2025/01/24 16:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一名馬來西亞籍婦女阿齊拉（Aqila Nasir）在臉書上發文分享驚人經歷，揭露年幼女兒耳蝸內竟爬滿跳蚤的事件。從輕忽女兒的耳痛情況到最終求醫揭露病因，也讓他警惕「孩子的健康比任何事情都重要」。

阿齊拉在貼文中表示，她的女兒連續幾天抱怨耳朵疼痛，起初用手電筒檢查卻未發現異常，因此以為可能是長痘痘所致。第二天，女兒再次抱怨脖子疼痛，阿齊拉便認為耳痛是由脖子問題引起，可能是睡眠時造成的問題，未予以重視。然而，因平時活潑的女兒隨後變得無精打采，這才引起她的警覺。

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用手電筒檢查時，阿齊拉驚見女兒耳朵裡有黑色異物，於是帶她前往診所檢查。然而，兩間診所都因設備不足無法進行詳細檢查，直到找到第三間具備攝影設備的診所醫生才發現女童耳蝸內爬滿跳蚤，其腳緊緊附著耳內，導致移除過程非常疼痛不適。經過清理後，醫生還發現耳內有大量污垢與跳蚤卵，進一步清洗以避免感染。

醫生指出，這些跳蚤可能已經在女童耳內停留多日，並認為女童的疼痛耐受度較高，才延遲就醫。當被詢問是否有接觸過動物時，阿齊拉透露，家中雖未飼養寵物，但女兒經常接觸流浪貓，跳蚤可能因此進入耳內。

而阿齊拉也在文末提到，這次經歷給我的教訓是：「當孩子說痛時，千萬不要輕忽」、「賺錢很重要，但健康更重要」。

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