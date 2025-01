厲害！60秒內用「大腿夾爆5個西瓜」 土耳其女子創紀錄

2025/01/22 16:01

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其女子日前挑戰使用大腿在1分鐘夾破5個西瓜,成功創下金氏世界紀錄。

綜合外媒報導,金氏世界紀錄官方17日公布1段影片,土耳其女子多甘去年2月(Gozde Dogan)挑戰使用大腿夾西瓜,公開影像可見,多甘坐在2排西瓜之間,拿起其中1個西瓜放在大腿之間將其壓碎,接著使用毛巾擦乾淨後繼續挑戰,最終成功在60內壓破5個大西瓜,創下驚人紀錄。

請繼續往下閱讀...

據了解,伊朗男子多什曼齊亞裡(Ashkan Rohollah Doshmanziari)於2017年以前所未有的速度砸碎3個西瓜創紀錄,接續在2023年又將4個西瓜疊放在一起,創下新紀錄。

Most watermelons crushed with the thighs in one minute (female) - 5 achieved by Gözde Doğan ???????? pic.twitter.com/X6jyAJQCGi