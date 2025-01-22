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    厲害！60秒內用「大腿夾爆5個西瓜」 土耳其女子創紀錄

    土耳其女子日前挑戰使用大腿在1分鐘夾破5個西瓜，成功創下金氏世界最新紀錄。（圖擷自「@GWR」X、本報合成）

    土耳其女子日前挑戰使用大腿在1分鐘夾破5個西瓜，成功創下金氏世界最新紀錄。（圖擷自「@GWR」X、本報合成）

    2025/01/22 16:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其女子日前挑戰使用大腿在1分鐘夾破5個西瓜，成功創下金氏世界紀錄。

    綜合外媒報導，金氏世界紀錄官方17日公布1段影片，土耳其女子多甘去年2月（Gozde Dogan）挑戰使用大腿夾西瓜，公開影像可見，多甘坐在2排西瓜之間，拿起其中1個西瓜放在大腿之間將其壓碎，接著使用毛巾擦乾淨後繼續挑戰，最終成功在60內壓破5個大西瓜，創下驚人紀錄。

    據了解，伊朗男子多什曼齊亞裡（Ashkan Rohollah Doshmanziari）於2017年以前所未有的速度砸碎3個西瓜創紀錄，接續在2023年又將4個西瓜疊放在一起，創下新紀錄。

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