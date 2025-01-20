「真・海景第一排」只賣近60萬！ 廣島老公寓售價轟動4400萬人
有6層樓高的渦潮第一公寓（渦潮第一マンション），建立在日本廣島縣吳市川尻町的瀨戶內海海邊，是當地非常有名的建築。（圖擷取自@yuente 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕世界各國房地產業者，時常把能眺望大海或緊鄰海邊的建案，以「海景第一排」這暱稱進行行銷，以此吸引不少房客參觀或購買。然而，近期有一棟位在日本廣島縣的老舊公寓，在網路上掀起各界轟動、高達4400多萬人關注，全是因它地理位置在「真・海景第一排」，且售價約59.7萬元便宜到令人難以置信。
社群平台「X」（前Twitter）名為「rea」的日本網友，12日發文分享2張照片，皆來自日本知名房地產公司「SUUMO」官網正在售物的二手屋物件照片。該名網友在內文中提到，「每當人出現心煩意亂的時候，就會忍不住想要去衝動購物。如果是我，我就會產生不如來買渦潮第一公寓（渦潮第一マンション）的想法。」
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該文一出，意外在網上掀起上千萬網友轟動，因為這棟6層樓高的公寓所在位置，建立在面向廣島縣吳市川尻町的海邊，而這處海邊還是當地赫赫有名的觀光勝地「瀨戶內海」，風景極為優美。不僅如此，這棟公寓實際位置，遠比一般「海景第一排」還更靠近海邊，因為它的地基是幾乎是直接蓋在沿海礁岩上，遠看彷彿矗立在海上。
除位置吸引眾人關注，公寓房屋出售價格也讓不少網友熱議。根據「SUUMO」官網資料顯示，目前渦潮第一公寓的1樓屋主，正以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售，整個屋內面積為93.14平方公尺，約28.17坪，購入後還會贈送一個免費停車位，且每月需付管理費；另外，這棟公寓完工於1970年8月，屋齡將近55年。
這個奇特又相對便宜「海景第一排」，令許多網友直呼會想要入住，體驗開窗就能超近距離看海或在家輕鬆釣魚。但也有不少理智網友直言，太靠近海邊容易讓家電等物品被鏽蝕，屋內也會被滿滿濕氣弄得到處發霉，更不用說若遇到地震、颱風等天災，會比其他地方更容易遭到漲潮或海嘯襲擊，各種維護費用長期累積下來會非常驚人。
ムシャクシャすると衝動買いしたくなるよな。渦潮第一マンションでも買おうかな。 pic.twitter.com/kWqtzwoddq— rea （@rea87736817） January 12, 2025
大変困っています。— ツムアキオ???? （@PwHuHJ8VY9c3IxQ） January 13, 2025
誰か買いませんか？格安にします。 pic.twitter.com/zTBHjkDu2n
潮流が速く、渦潮も見られるという瀬戸内海女猫の瀬戸に建つ渦潮第一マンション。— 金岡ゆえん （@yuente） October 22, 2022
シーサイド、いやオンザシーと言うべき住宅。凄い、凄すぎる。
頭をよぎるリスクという言葉を振り切って、住んでみたい pic.twitter.com/UUD3Cba1SY
目前渦潮第一公寓的1樓屋主，以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售中，吸引不少網友關注。（圖擷取自@rea87736817、@yuente 社群平台「X」，本報合成）
1樓屋主公開屋內的各種設計。（圖擷取自@tanabe_w 社群平台「X」、SUUMO官網，本報合成）