「真・海景第一排」只賣近60萬！ 廣島老公寓售價轟動4400萬人

有6層樓高的渦潮第一公寓（渦潮第一マンション），建立在日本廣島縣吳市川尻町的瀨戶內海海邊，是當地非常有名的建築。（圖擷取自@yuente 社群平台「X」）

2025/01/20 20:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國房地產業者，時常把能眺望大海或緊鄰海邊的建案，以「海景第一排」這暱稱進行行銷，以此吸引不少房客參觀或購買。然而，近期有一棟位在日本廣島縣的老舊公寓，在網路上掀起各界轟動、高達4400多萬人關注，全是因它地理位置在「真・海景第一排」，且售價約59.7萬元便宜到令人難以置信。

社群平台「X」（前Twitter）名為「rea」的日本網友，12日發文分享2張照片，皆來自日本知名房地產公司「SUUMO」官網正在售物的二手屋物件照片。該名網友在內文中提到，「每當人出現心煩意亂的時候，就會忍不住想要去衝動購物。如果是我，我就會產生不如來買渦潮第一公寓（渦潮第一マンション）的想法。」

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該文一出，意外在網上掀起上千萬網友轟動，因為這棟6層樓高的公寓所在位置，建立在面向廣島縣吳市川尻町的海邊，而這處海邊還是當地赫赫有名的觀光勝地「瀨戶內海」，風景極為優美。不僅如此，這棟公寓實際位置，遠比一般「海景第一排」還更靠近海邊，因為它的地基是幾乎是直接蓋在沿海礁岩上，遠看彷彿矗立在海上。

除位置吸引眾人關注，公寓房屋出售價格也讓不少網友熱議。根據「SUUMO」官網資料顯示，目前渦潮第一公寓的1樓屋主，正以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售，整個屋內面積為93.14平方公尺，約28.17坪，購入後還會贈送一個免費停車位，且每月需付管理費；另外，這棟公寓完工於1970年8月，屋齡將近55年。

這個奇特又相對便宜「海景第一排」，令許多網友直呼會想要入住，體驗開窗就能超近距離看海或在家輕鬆釣魚。但也有不少理智網友直言，太靠近海邊容易讓家電等物品被鏽蝕，屋內也會被滿滿濕氣弄得到處發霉，更不用說若遇到地震、颱風等天災，會比其他地方更容易遭到漲潮或海嘯襲擊，各種維護費用長期累積下來會非常驚人。

目前渦潮第一公寓的1樓屋主，以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售中，吸引不少網友關注。（圖擷取自@rea87736817、@yuente 社群平台「X」，本報合成）

1樓屋主公開屋內的各種設計。（圖擷取自@tanabe_w 社群平台「X」、SUUMO官網，本報合成）

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