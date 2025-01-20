為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    「真・海景第一排」只賣近60萬！ 廣島老公寓售價轟動4400萬人

    有6層樓高的渦潮第一公寓（渦潮第一マンション），建立在日本廣島縣吳市川尻町的瀨戶內海海邊，是當地非常有名的建築。（圖擷取自@yuente 社群平台「X」）

    有6層樓高的渦潮第一公寓（渦潮第一マンション），建立在日本廣島縣吳市川尻町的瀨戶內海海邊，是當地非常有名的建築。（圖擷取自@yuente 社群平台「X」）

    2025/01/20 20:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各國房地產業者，時常把能眺望大海或緊鄰海邊的建案，以「海景第一排」這暱稱進行行銷，以此吸引不少房客參觀或購買。然而，近期有一棟位在日本廣島縣的老舊公寓，在網路上掀起各界轟動、高達4400多萬人關注，全是因它地理位置在「真・海景第一排」，且售價約59.7萬元便宜到令人難以置信。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「rea」的日本網友，12日發文分享2張照片，皆來自日本知名房地產公司「SUUMO」官網正在售物的二手屋物件照片。該名網友在內文中提到，「每當人出現心煩意亂的時候，就會忍不住想要去衝動購物。如果是我，我就會產生不如來買渦潮第一公寓（渦潮第一マンション）的想法。」

    該文一出，意外在網上掀起上千萬網友轟動，因為這棟6層樓高的公寓所在位置，建立在面向廣島縣吳市川尻町的海邊，而這處海邊還是當地赫赫有名的觀光勝地「瀨戶內海」，風景極為優美。不僅如此，這棟公寓實際位置，遠比一般「海景第一排」還更靠近海邊，因為它的地基是幾乎是直接蓋在沿海礁岩上，遠看彷彿矗立在海上。

    除位置吸引眾人關注，公寓房屋出售價格也讓不少網友熱議。根據「SUUMO」官網資料顯示，目前渦潮第一公寓的1樓屋主，正以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售，整個屋內面積為93.14平方公尺，約28.17坪，購入後還會贈送一個免費停車位，且每月需付管理費；另外，這棟公寓完工於1970年8月，屋齡將近55年。

    這個奇特又相對便宜「海景第一排」，令許多網友直呼會想要入住，體驗開窗就能超近距離看海或在家輕鬆釣魚。但也有不少理智網友直言，太靠近海邊容易讓家電等物品被鏽蝕，屋內也會被滿滿濕氣弄得到處發霉，更不用說若遇到地震、颱風等天災，會比其他地方更容易遭到漲潮或海嘯襲擊，各種維護費用長期累積下來會非常驚人。

    目前渦潮第一公寓的1樓屋主，以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售中，吸引不少網友關注。（圖擷取自@rea87736817、@yuente 社群平台「X」，本報合成）

    目前渦潮第一公寓的1樓屋主，以280萬日圓（約新台幣59.7萬元）出售中，吸引不少網友關注。（圖擷取自@rea87736817、@yuente 社群平台「X」，本報合成）

    1樓屋主公開屋內的各種設計。（圖擷取自@tanabe_w 社群平台「X」、SUUMO官網，本報合成）

    1樓屋主公開屋內的各種設計。（圖擷取自@tanabe_w 社群平台「X」、SUUMO官網，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播