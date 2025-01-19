翻車魚疑「看不到裸猿」抑鬱厭食 水族館員工祭1招奇蹟治癒

日本水族館「海響館」的一條翻車魚，近期疑似因館方內部整修暫時休館，導致牠看不到遊客而嚴重悶悶不樂，讓館方緊急祭出奇招來改善。（圖擷取自@shimonoseki_aq 社群平台「X」）

2025/01/19 20:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本山口縣下關地區的水族館「海響館」，從去年12月底開始進行內部整修，預計休館到今年夏天重新開放。然而，工作人員在近日發現，館內一條人氣明星「翻車魚」（也稱曼波魚）自休館後，情緒越發低落、身體每況愈下，甚至也不怎麼吃飯，館方經多方推測後，靈機一動想出奇招，成功讓牠恢復元氣。

綜合日媒報導，海響館養著一條體型巨大、好奇心旺盛的翻車魚，因為時常主動湊到水槽的玻璃窗，跟遊客們玩大眼瞪小眼，成為館內超受歡迎的人氣明星。不過館方在本月3日在社群平台「X」（原推特）官方帳號，發布一張畫面十分奇特的照片，只見這條翻車魚依舊在水族箱內悠遊，但水槽玻璃窗上竟黏貼著各種衣物，甚至還有人頭圖案。

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飼育員在貼文透露，館方之所以這麼做，是注意到翻車魚從去年12月封館整修後，明顯越來越悶悶不樂，且不只精神不振，還嚴重影響食慾，連飼育員給牠平時最愛的水母也不願多吃。飼育員表示，一開始眾人以為翻車魚染病，或是被館內裝修的噪音影響，於是採取多種應急方法，卻發現一點效用也沒有，只能看牠的身心情況每況愈下。

後來海響館的飼育員們一起開會討論對策，期間有飼育員脫口而出，「會不會是因為牠看不到遊客，感覺很寂寞？」，不過這想法立即被其他同事否決，認為「絕不可能」，但最終實在想不到其他可能性，眾人決定姑且一試，在翻車魚的水槽玻璃前布置「有遊客的環境」，結果這個辦法執行後隔天，翻車魚的狀況便以肉眼可見的方式奇蹟好轉。

飼育員們對此感到非常不可思議，也決定在館內封館整修結束前，把那些奇特裝飾品繼續保留，同時開始頻繁經過翻車魚的水槽，並朝牠揮揮手或駐足探望，讓牠不會再陷入因為沒有人類跟自己互動，導致「孤單寂寞覺得冷」的異常狀態出現。

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