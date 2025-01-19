翻車魚疑「看不到裸猿」抑鬱厭食 水族館員工祭1招奇蹟治癒
日本水族館「海響館」的一條翻車魚，近期疑似因館方內部整修暫時休館，導致牠看不到遊客而嚴重悶悶不樂，讓館方緊急祭出奇招來改善。（圖擷取自@shimonoseki_aq 社群平台「X」）
祝蘭蕙／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕位在日本山口縣下關地區的水族館「海響館」，從去年12月底開始進行內部整修，預計休館到今年夏天重新開放。然而，工作人員在近日發現，館內一條人氣明星「翻車魚」（也稱曼波魚）自休館後，情緒越發低落、身體每況愈下，甚至也不怎麼吃飯，館方經多方推測後，靈機一動想出奇招，成功讓牠恢復元氣。
綜合日媒報導，海響館養著一條體型巨大、好奇心旺盛的翻車魚，因為時常主動湊到水槽的玻璃窗，跟遊客們玩大眼瞪小眼，成為館內超受歡迎的人氣明星。不過館方在本月3日在社群平台「X」（原推特）官方帳號，發布一張畫面十分奇特的照片，只見這條翻車魚依舊在水族箱內悠遊，但水槽玻璃窗上竟黏貼著各種衣物，甚至還有人頭圖案。
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飼育員在貼文透露，館方之所以這麼做，是注意到翻車魚從去年12月封館整修後，明顯越來越悶悶不樂，且不只精神不振，還嚴重影響食慾，連飼育員給牠平時最愛的水母也不願多吃。飼育員表示，一開始眾人以為翻車魚染病，或是被館內裝修的噪音影響，於是採取多種應急方法，卻發現一點效用也沒有，只能看牠的身心情況每況愈下。
後來海響館的飼育員們一起開會討論對策，期間有飼育員脫口而出，「會不會是因為牠看不到遊客，感覺很寂寞？」，不過這想法立即被其他同事否決，認為「絕不可能」，但最終實在想不到其他可能性，眾人決定姑且一試，在翻車魚的水槽玻璃前布置「有遊客的環境」，結果這個辦法執行後隔天，翻車魚的狀況便以肉眼可見的方式奇蹟好轉。
飼育員們對此感到非常不可思議，也決定在館內封館整修結束前，把那些奇特裝飾品繼續保留，同時開始頻繁經過翻車魚的水槽，並朝牠揮揮手或駐足探望，讓牠不會再陷入因為沒有人類跟自己互動，導致「孤單寂寞覺得冷」的異常狀態出現。
\\休館中のマンボウの様子をお届けします！！！//— しものせき水族館「海響館」公式 （@shimonoseki_aq） January 3, 2025
マンボウの様子が気になる方も多いのではないでしょうか。
実は・・・！？
（コメントに続く） pic.twitter.com/SXEtgk304M
正直信じられませんが、現在展示中の個体はかなり好奇心旺盛で、来館者がいると前に寄っていくことがあったので急にいなくなり調子を崩してしまったのかもしれません。最近は水槽の前で観察したり手を振ったりしているおかげか体調が元に戻りました！— しものせき水族館「海響館」公式 （@shimonoseki_aq） January 3, 2025
半年後のオープン時のマンボウの様子が楽しみです