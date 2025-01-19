台灣阿里山「山椒魚館桌子」太可愛 吸引300萬日本網友朝聖

日本網友分享他來台旅遊時，曾在嘉義縣的阿里山山椒魚館目睹一張山椒魚外型來設計的以桌子，意外掀起日台網友熱烈討論。（圖擷取自@kame___suke 社群平台「X」）

2025/01/19 16:41

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期日本社群平台「X」（前Twitter）流傳一張照片，為台北市立動物園（木柵動物園）內一處公共藝術作品牆面上，繪製著一隻像蠑螈或山椒魚的謎之生物，由於其外型容易聯想成男性生殖器，引發不少日本網友關注。對此，有日本網友分享他來台旅遊曾看過的奇特藝術品，結果意外掀起日台網友熱烈討論。

社群平台「X」一位名為「亀井裕介」的日本網友，17日看到「X」平台正在討論木柵動物園的神奇藝術品，於是轉發該文並附上一張照片。原PO表示，他先前曾去台灣嘉義縣的阿里山國家公園旅遊，期間他參觀了「阿里山山椒魚館」，結果在館內看到一張山椒魚造型的大桌子，模樣非常可愛又十分吸睛，於是便將這張桌子拍下來留念。

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照片曝光後，吸引高達300多萬人次瀏覽，7.2萬人按讚，不少日本網友紛紛誇讚這張桌子非常可愛，還表示勾起想要到台灣阿里山旅遊的興趣，「我也想買這個」、「看起來像箱根蠑螈」、「玻璃窗戶上的裝飾也不錯」、「完美的電腦桌並不存在」、「這正是目前日本最缺乏的商品」。另有網友分享，一些日本景點也有造型類似的桌子。

知名臉書社團「日本行銷最前線」的版主李仁毅也分享該文，引起許多台灣網友熱烈討論，「上次去竟然沒注意到」、「小時候看漢聲小百科就覺得山椒魚有夠Q的」、「有些台灣當地東西要被外國人拍攝才會被發現」、「山椒魚館好像成立很久了，3X年前去阿里山就記得有這個地方，23年去感覺好像都沒變，但維持的非常好」。

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