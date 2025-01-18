巴西人瑞將滿120歲！爭取申請金氏世界紀錄最長壽者

巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡，目前正努力爭取申請金氏世界紀錄，希望成為世界上最長壽頭銜。（路透）

2025/01/18 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦（Deolira Gliceria Pedro da Silva）自稱已接近120歲高齡，目前正努力爭取申請金氏世界紀錄，希望成為世界上最長壽的頭銜。

據《路透》報導，目前金氏世界紀錄將來自南里約格蘭德州、116歲的修女伊娜（Inah Canabarro Lucas）列為最長壽者；然而，達席爾瓦的家人和醫生認為，她即將打破這位修女伊娜的紀錄。達席爾瓦的孫女多蘿西婭（Doroteia Ferreira da Silva）稱，「雖然她還未被金氏世界紀錄單位正式認可，但根據我們掌握的資料，她是世界上最年長的人」。多蘿西婭目前60歲，恰巧是曾祖母歲數約一半。

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相關文件資料提及，達席爾瓦於1905年3月10日出生於市鎮波爾西溫庫拉（Porciuncula），現今住在伊塔佩魯納（Itaperuna），由孫女多蘿西婭和萊達（Leida Ferreira da Silva）共同照顧。

經常替達席爾瓦檢查看病的醫生佩雷拉（Juair de Abreu Pereira）說，「達席爾瓦在2025年將滿120歲，她的身體狀況良好，且沒有服用任何藥物」，將協助其家人向金氏世界紀錄提出申請。不過，約20年前該地區發生洪水毀壞大量達席爾瓦的原始文件，有可能成為正式認證的挑戰。

報導提到，達席爾瓦的年齡超過巴西平均壽命76.4歲，超過約40年，讓她成為醫學與研究的關注對象。聖保羅大學曾負責達席爾瓦個案的研究員維迪加爾（Mateus Vidigal）指出，「即使她的年齡並不精確，但她的年齡確實超過100歲」。

醫師佩雷拉補充，達席爾瓦的健康飲食、規律作息是她長壽的秘訣，還有她仍與家人保持良好互動，特別喜歡吃香蕉。

與此同時，金氏世界紀錄發布聲明表示，尚無法確認已收到達席爾瓦的申請，由於官方收到太多來自世界各地最長壽人瑞的申請。

巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡。（路透）

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