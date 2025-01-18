為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    巴西人瑞將滿120歲！爭取申請金氏世界紀錄最長壽者

    巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡，目前正努力爭取申請金氏世界紀錄，希望成為世界上最長壽頭銜。（路透）

    巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡，目前正努力爭取申請金氏世界紀錄，希望成為世界上最長壽頭銜。（路透）

    2025/01/18 15:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦（Deolira Gliceria Pedro da Silva）自稱已接近120歲高齡，目前正努力爭取申請金氏世界紀錄，希望成為世界上最長壽的頭銜。

    據《路透》報導，目前金氏世界紀錄將來自南里約格蘭德州、116歲的修女伊娜（Inah Canabarro Lucas）列為最長壽者；然而，達席爾瓦的家人和醫生認為，她即將打破這位修女伊娜的紀錄。達席爾瓦的孫女多蘿西婭（Doroteia Ferreira da Silva）稱，「雖然她還未被金氏世界紀錄單位正式認可，但根據我們掌握的資料，她是世界上最年長的人」。多蘿西婭目前60歲，恰巧是曾祖母歲數約一半。

    相關文件資料提及，達席爾瓦於1905年3月10日出生於市鎮波爾西溫庫拉（Porciuncula），現今住在伊塔佩魯納（Itaperuna），由孫女多蘿西婭和萊達（Leida Ferreira da Silva）共同照顧。

    經常替達席爾瓦檢查看病的醫生佩雷拉（Juair de Abreu Pereira）說，「達席爾瓦在2025年將滿120歲，她的身體狀況良好，且沒有服用任何藥物」，將協助其家人向金氏世界紀錄提出申請。不過，約20年前該地區發生洪水毀壞大量達席爾瓦的原始文件，有可能成為正式認證的挑戰。

    報導提到，達席爾瓦的年齡超過巴西平均壽命76.4歲，超過約40年，讓她成為醫學與研究的關注對象。聖保羅大學曾負責達席爾瓦個案的研究員維迪加爾（Mateus Vidigal）指出，「即使她的年齡並不精確，但她的年齡確實超過100歲」。

    醫師佩雷拉補充，達席爾瓦的健康飲食、規律作息是她長壽的秘訣，還有她仍與家人保持良好互動，特別喜歡吃香蕉。

    與此同時，金氏世界紀錄發布聲明表示，尚無法確認已收到達席爾瓦的申請，由於官方收到太多來自世界各地最長壽人瑞的申請。

    巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡。（路透）

    巴西里約熱內盧老奶奶達席爾瓦，自稱已接近120歲高齡。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播