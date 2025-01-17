孩子疑誤食地板上灰塵 沒想到竟是「爺爺」

美國科羅拉多州一名單親媽媽發現孩子玩耍後地板滿是灰塵，用吸塵器清理後才驚覺是爺爺的骨灰疑似被孩子誤食。（圖擷取自TikTok/@molo.solo）

2025/01/17 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一位單親媽媽發現家中兩個孩子在玩耍後，地板上莫名出現大量不明灰塵，孩子的臉上也沾滿了灰，而後快速地用吸塵器將灰塵清理乾淨，事後才發現爺爺的骨灰不知去向，懷疑可能已被孩子們誤食。

綜合外媒報導，事件起因於莫妮卡（Monica Long）為最小的兒子舉辦生日派對。當時她離開浴室約4分鐘，回來後發現2個年幼的孩子和地板都沾滿粉末。身為3個孩子的母親，莫妮卡早已習慣處理各種意外狀況，她立即用吸塵器清理地板，並替孩子們清理身體。

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幾天後，莫妮卡赫然發現擺放祖父（暱稱PawPaw）骨灰的容器竟然空了。這時她才恍然大悟，原來那天孩子們爬上架子，打開了骨灰罐，甚至還咬開瓶蓋，而她用吸塵器清理的「髒東西」，其實正是她敬愛的祖父的骨灰。

莫妮卡回憶起，事發當下不知道該哭還是該笑，他笑道「看著吸塵器，想著裡面裝的是『PawPaw』，這種感覺真的很特別。」為了紀念這個特殊時刻，她甚至在吸塵器上貼上了「PawPaw」的標籤。

令人驚喜的是，莫妮卡的家人對這個意外事件展現出極大的包容和幽默感。她的祖母在得知此事後大笑說：「我敢打賭PawPaw一定會覺得這很有趣！」莫妮卡的父親也打趣地說：「一定是那兩個小傢伙把PawPaw弄出來的。」

這個特別的趣事在網路上廣受歡迎，一位網友留言：「這或許是爺爺最後一次陪伴孫子們玩耍的方式，雖然特別了點。」

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