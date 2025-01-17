創紀錄！瑞典乒乓球雙人組合 連續對打13小時37分6秒創紀錄

瑞典2名乒乓球愛好者歐爾森和尼爾森經過4個月高強度體能訓練，最終連續以13小時37分6秒不間斷對打，成功打破最長持續對打的金氏世界紀錄。（圖擷自「The Spin Duo」YouTube頻道）

2025/01/17 14:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典2名乒乓球愛好者歐爾森（Emil Ohlsson）和尼爾森（Fredrik Nilsson）經過4個月高強度體能訓練，最終連續以13小時37分6秒不間斷對打，成功打破最長持續對打的金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網16日發布，歐爾森和尼爾森皆為狂熱乒乓球愛好者，自稱為「旋轉雙人組」（Spin Duo），他們經過4個月高強度體能和心理訓練，去年7月20日於第三大城市馬爾默當地乒乓球酒吧進行挑戰，在官方技術人員監督下，2人連續不間斷接、發球長達13小時37分鐘6秒，刷新乒乓球最長持續對打的金氏世界紀錄。

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據官方規則，比賽必須連續對打進行，選手不得在2次傳球之間休息，在13小時期間，歐爾森和尼爾森透過聊天、上下跳躍、伸展身體，讓自己保持專注和精力充沛，有時一邊打球一邊喝飲料。

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