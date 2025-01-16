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    全球百大最糟食物出爐！ 這項「過節糕點」竟上榜 第一名是它

    中秋必吃月餅居然與炸蠶、烤羊頭同樣獲得2.2顆星，分別排名第11名至第13名。（擷取自TasteAtlas）

    中秋必吃月餅居然與炸蠶、烤羊頭同樣獲得2.2顆星，分別排名第11名至第13名。（擷取自TasteAtlas）

    2025/01/16 15:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被譽為世界美食百科的克羅埃西亞網站「TasteAtlas」公布「全球百大最糟食物」，其中不乏食材獨特、外觀不佳或口感爭議的食物。然而，令人意外的是，一款深具象徵意義的「傳統糕點」廣式月餅竟然名列第12名，跌破眾人眼鏡。

    美食網站TasteAtlas根據全球約60萬份評分，8日公開2025年全球百大最糟食物。第一名由芬蘭的傳統血餃（blodpalt）拿下，這道菜以動物血與黑麥或大麥麵粉製成，被評為全球最難接受的美食，僅得1.6顆星。第二名及第三名皆得1.9顆星，分別是西班牙的「沙丁魚潛艇堡」（bocadillo de sardinas）與瑞典的「Calskrove」，後者是一種結合漢堡、薯條與披薩的高熱量餃子。

    榜單也出現一些廣受亞洲地區民眾喜愛的美食，其中最讓人意外的實屬中秋節必吃的廣式月餅，居然與泰國的炸蠶及冰島的烤羊頭（Svið）同樣獲得2.2顆星，成為第12名。另外，中國的炒鴨頭（第40名）、日本的炒烏龍麵（第87名）和紅豆飯（第94名），在全球的接受度似乎也不高。

    此外，先前因日劇《初戀》爆紅的日本拿玻里義大利麵上榜，去年排名第71名，今年則往前一名，僅得2.8顆星。

    來自芬蘭的血餃在2025年百大最糟食物中獨占鰲頭。（擷取自TasteAtlas）

    來自芬蘭的血餃在2025年百大最糟食物中獨占鰲頭。（擷取自TasteAtlas）

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