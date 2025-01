只服役4個月！ 英國拉布拉多警犬「害怕光滑地面」提前退休

2025/01/12 18:25

〔即時新聞/綜合報導〕狗狗不僅是人類最忠實的朋友,加上嗅覺極為靈敏、經過訓練後服從性高,因此出現了許多警犬、導盲犬、救難犬、緝毒等專業工作犬,投入社會服役。不過在英國卻傳出,一隻年僅2歲大的拉布拉多警犬,雖然服役不久便馬上協助警方逮到毒販,卻因為害怕「光滑的地面」,只服役了4個月左右便提前退休。

綜合外媒報導,英國蘭開夏郡警察局(Lancashire Constabulary)在去年9月時,迎接新的拉不拉多警犬莉絲(Lissy)入隊服役。警方表示,莉絲是一受訓完就立即投身警犬隊,並參與了不少任務,包括在同年11月協助逮捕到2名涉嫌持有毒品的嫌疑人,莉絲也因為優異表現,讓警方感到非常開心,更期待牠的未來。

未料,莉絲在近期表現出不想工作的行為,顯示牠在執勤時感到不適。蘭開夏郡警犬單位發言人表示,他們原本預計莉絲能夠服役7年,但莉絲疑似職業倦怠,進而變得不快樂的行為,讓他們不得不重視,經過調查後確認,「莉絲對光滑地面產生恐懼,導致牠無法在有這類地面的區域有效搜尋,且牠確實對此顯示出明顯的壓力反應。」

警方表示,為了莉絲的身心健康著想,他們決定讓莉絲提前退休,「莉絲已經掛下牠的警犬繩,正式退役。牠在工作時顯示出回避跡象,並不完全快樂,因此我們決定讓牠退役並安置在一個充滿愛的家庭中。莉絲,願你幸福。」此外,警方也透露目前有一隻即將受訓完成、名為奧克利(Oakley)的史賓格犬,會填補莉絲的空缺。

前英國皇家空軍警犬訓練師赫斯蒙哈(Shaun Hesmondhalgh)則指出,其實受過專業訓練的警犬提前除役的現象,在業界算是時常發生,從先天到後天因素都有,並提到莉絲可能是對特定場所產生負面印象,進而導致倦勤狀況,這一點無法強求。

