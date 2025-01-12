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    只服役4個月！ 英國拉布拉多警犬「害怕光滑地面」提前退休

    英國蘭開夏郡一隻2歲大的拉布拉多警犬莉絲（Lissy），因為害怕「光滑的地面」，只服役了4個月左右便提前退休。（圖擷取自臉書）

    英國蘭開夏郡一隻2歲大的拉布拉多警犬莉絲（Lissy），因為害怕「光滑的地面」，只服役了4個月左右便提前退休。（圖擷取自臉書）

    2025/01/12 18:25

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕狗狗不僅是人類最忠實的朋友，加上嗅覺極為靈敏、經過訓練後服從性高，因此出現了許多警犬、導盲犬、救難犬、緝毒等專業工作犬，投入社會服役。不過在英國卻傳出，一隻年僅2歲大的拉布拉多警犬，雖然服役不久便馬上協助警方逮到毒販，卻因為害怕「光滑的地面」，只服役了4個月左右便提前退休。

    綜合外媒報導，英國蘭開夏郡警察局（Lancashire Constabulary）在去年9月時，迎接新的拉不拉多警犬莉絲（Lissy）入隊服役。警方表示，莉絲是一受訓完就立即投身警犬隊，並參與了不少任務，包括在同年11月協助逮捕到2名涉嫌持有毒品的嫌疑人，莉絲也因為優異表現，讓警方感到非常開心，更期待牠的未來。

    未料，莉絲在近期表現出不想工作的行為，顯示牠在執勤時感到不適。蘭開夏郡警犬單位發言人表示，他們原本預計莉絲能夠服役7年，但莉絲疑似職業倦怠，進而變得不快樂的行為，讓他們不得不重視，經過調查後確認，「莉絲對光滑地面產生恐懼，導致牠無法在有這類地面的區域有效搜尋，且牠確實對此顯示出明顯的壓力反應。」

    警方表示，為了莉絲的身心健康著想，他們決定讓莉絲提前退休，「莉絲已經掛下牠的警犬繩，正式退役。牠在工作時顯示出回避跡象，並不完全快樂，因此我們決定讓牠退役並安置在一個充滿愛的家庭中。莉絲，願你幸福。」此外，警方也透露目前有一隻即將受訓完成、名為奧克利（Oakley）的史賓格犬，會填補莉絲的空缺。

    前英國皇家空軍警犬訓練師赫斯蒙哈（Shaun Hesmondhalgh）則指出，其實受過專業訓練的警犬提前除役的現象，在業界算是時常發生，從先天到後天因素都有，並提到莉絲可能是對特定場所產生負面印象，進而導致倦勤狀況，這一點無法強求。

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