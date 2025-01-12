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    天降橫財！ 法國小鎮獲陌生人3.4億元遺產

    法國小鎮蒂貝維爾，獲得陌生人的1000萬歐元遺產。（彭博）

    法國小鎮蒂貝維爾，獲得陌生人的1000萬歐元遺產。（彭博）

    2025/01/12 12:11

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕法國諾曼第地區市鎮蒂貝維爾（Thiberville）的1773名住戶，近來被錢砸傻了！有個從未來到鎮上的陌生人，過世後竟然將1000萬歐元（約新台幣3.4億元）捐獻給當地，這個金額是蒂貝維爾年度預算的5倍之多。

    《衛報》報導，居住在法國巴黎的老翁蒂貝維爾（Roger Thiberville），出身於富裕葡萄農場家庭，從父母那邊繼承了巴黎第15區的4套房子，去年9月以91歲的高齡離世後，將絕大部分財產都捐給從未去過的小鎮蒂貝維爾，兩者唯一的聯繫就是名字相同。

    鎮長帕里斯（Guy Paris）表示，大家對於這個消息感到既驚訝又高興，這名善心人遺囑裡的唯一要求，就是將骨灰安葬到當地的公墓，至於這筆錢鎮上還不知道要怎麼用，但他強調一定會謹慎地管理。

    據了解，法國公共機構不用繳交遺產稅，因此能全額領取，該鎮為了建造小學，目前還欠銀行40萬歐元（約新台幣1358萬元），未來打算興建附有兒童遊樂區的公園、法式滾球場、足球場等等。

    小鎮蒂貝維爾並沒有什麼特別的地方，頂多就是有1座19世紀末的城堡、1間已停工的絲帶工廠，在獲得鉅額遺產後，可能會讓附近的市鎮勒普朗屈艾（Le Planquay）、拉沙佩勒阿朗（La Chapelle-Hareng）氣得牙癢癢，因為這2個地方先前拒絕和蒂貝維爾合併，自然也就分不到遺產了。

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