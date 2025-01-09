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    日本青森豪雪它沒在怕 江戶時代木造拱廊「超強防雪設計」爆紅

    日本青森縣民眾分享黑石市建造於江戶時代的傳統木造拱廊，至今仍能為當地住戶抵禦大雪。（圖擷取自@gamojun1 社群平台「X」，本報合成）

    日本青森縣民眾分享黑石市建造於江戶時代的傳統木造拱廊，至今仍能為當地住戶抵禦大雪。（圖擷取自@gamojun1 社群平台「X」，本報合成）

    2025/01/09 21:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈寒流侵襲日本，青森縣面臨破紀錄豪雪，積雪嚴重影響生活，導致多起傷亡事故。黑石市居民分享，當地建造於江戶時代傳統木造拱廊雖有數百年歷史，至今仍能抵禦大雪。PO文一出，令不少網友讚嘆先人智慧。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「gamo.jun」的日本網友5日發文分享於青森縣黑石市中町拍攝的照片，只見一處古色古味的木造拱廊，即便靠近街道的部分積滿至少一層樓高的厚重大雪，但因為柱子之間有架設名為「蔀（しとみ）」的高擋板，絕大多數積雪阻隔在擋板外圍，民眾能在屋簷下方的廊道順暢通行。

    原PO透露，這個拱廊是當地很有的「中町小見世老街（中町こみせ通り）」，可追溯到1656年，它是目前日本僅存以「雁木造」技術建造的木造拱廊，設計目的是讓居民在下雨或降雪時也有一條安全回家的路。原PO指出，儘管這個拱廊其實屬於「私有產」，但住戶們主動將它作為公共設施，對外開放。

    原PO感慨，中町小見世老街是他回家時必經之路，即便目前青森縣遭遇了罕見大雪，木造拱廊即便已有數百年歷史，但它的設計仍舊在此時此刻發揮了絕佳作用，讓包含他在內的當地居民不必擔心室外連日下大雪，嚴重積雪把家門口、進出道路整個堵住，反而還能像平日一樣暢行無阻，不禁讚嘆先人生活智慧的偉大。

    文章引發網友熱議，有些人指出，這種拱廊很像在東南亞常見的「騎樓」，主要是用來防曬與防雨，認為設計上有異曲同工之妙。也有人說，日本其他長年容易面臨雪災的縣市，也有外型類似、但使用技術不同的設計。其他網友則說，「歷久不衰」、「真的要感謝古人的智慧」、「祖先們的智慧總是令人我驚訝！」。

    日本青森縣民眾分享的木造拱廊位於黑石市地中町小見世老街，拱廊在冬天來臨時，會放上名為「蔀（しとみ）」的高擋板，避免雪積在廊道中。（圖擷取自@gamojun1 社群平台「X」，本報合成）

    日本青森縣民眾分享的木造拱廊位於黑石市地中町小見世老街，拱廊在冬天來臨時，會放上名為「蔀（しとみ）」的高擋板，避免雪積在廊道中。（圖擷取自@gamojun1 社群平台「X」，本報合成）

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