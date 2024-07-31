奧運網球》詹家姊妹被淘汰 胡采蘋：少見全國民眾慶祝奧運選手落敗！

巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃／西尼亞可娃。（特派記者王元鴻攝）

2024/07/31 18:45

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運網球女雙首輪，台灣隊詹詠然／詹皓晴不敵上屆東京奧運金牌的捷克第2種子克雷茲可娃（Barbora Krejcikova）／西尼亞可娃（Katerina Siniakova）。雖然是台灣人落敗，但因為詹家姊妹花過去爭議纏身，不少台灣網友叫好，財經網紅胡采蘋忍不住笑稱「真的很少見到全國民眾慶祝奧運選手落敗耶，還一次兩個！」

詹詠然／詹皓晴在奧運網球女雙首輪錯失開賽4：3領先，跨盤連掉9局，終以4：6、0：6不敵甫於溫布頓錦標賽分別贏得女單、女雙冠軍的克雷茲可娃／西尼亞可娃，詹家姊妹無緣開胡。我國本屆共兩組女雙參戰，謝淑薇／曹家宜已經晉級8強，將等美國頭號種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula）對決捷克穆霍娃（Karolina Muchova）／ 諾絲可娃（Linda Noskova）的勝方出線。

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過去詹家姊妹在2016年里約奧運與謝淑薇的「教練之爭」，網協要謝淑薇吞下委屈「相忍為國」；2017年台北世大運詹詠然宣稱自己熱衰竭退出混雙準決賽，導致混雙搭檔謝政鵬（謝淑薇胞弟）不戰而敗，結果詹詠然其實飛到美國參加美網拿到女雙冠軍，這些事件累積起來，使得詹家姊妹在台灣民眾心目中的形象受損，上次東京奧運2姊妹在第一輪爆冷出局，就被球迷冷嘲熱諷，這次也不例外。

胡采蘋今天（31日）在臉書就笑稱，「真的很少見到全國民眾慶祝奧運選手落敗耶，還一次兩個！」她還提到「柔道男神」楊勇緯於本屆奧運無緣晉級後，跳出來嘲諷「楊勇緯，沒有勇，直接變楊緯」而遭出征的《蘑菇》舞台劇編劇馮勃棣，「那個笑楊勇緯的人他應該只是出場的時間不對吧，他現在應該可以出來了！」

網友紛紛表示，「這時候出來就變成英雄了」、「捷克選手打的真好」、「覺得溫馨」、「第一次看到這種奇景」、「大家突然好愛捷克！」、「只有網球女雙的奇妙組合能夠如此凝聚國人共識！」、「很難得有人可以替對手加油的，她們辦到了」、「全台唯一能團結藍綠，達成全民共識的兩位運動員」、「輸了還說很久沒比賽，這種說法很令人生氣，狀態、心態都不好還要卡名額」、「這結果比選手拿金牌還令人高興」。

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