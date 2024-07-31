65cm活鰻塞進肛門、洞口用檸檬堵住！ 31歲印男嚴重腹痛就醫

近日越南一名31歲印度籍男子，因為嚴重腹痛就醫，不料醫生檢查後，驚見男子竟將65公分長的活鰻從肛門塞入，甚至肛門處還塞了一顆檸檬。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，路透）

2024/07/31 16:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各國都曾發生過多起民眾為了追求生理快感，或者是聽信民間偏方，而將異物塞進自己的肛門裡，結果因異物卡在腸道，釀成腹痛、肛門痛，不得不上醫求救的奇葩病例。近日越南一名31歲印度籍男子，因為嚴重腹痛就醫，不料醫生檢查後，驚見男子竟將一尾65公分長的活鰻從肛門塞入，甚至肛門處還塞了一顆檸檬。

綜合外媒報導，這起離奇事件發生在27日，這名男子前往越南河內一間醫院掛號急診，表示自己嚴重腹痛，醫師經過問診後得知，男子竟在當天中午12點左右，把一條活生生的大鰻魚塞入肛門當中。醫師聽聞後，立即為男子安排超音波、X光等檢查，驚見男子體內有條65公分長、10公分粗的活鰻魚，正在他的體內亂竄。

請繼續往下閱讀...

大腸直腸和會陰外科副主任休伊（Le Nhat Huy）表示，原本醫療小組試圖透過夾取的方式來取出鰻魚，但男子在治療過程中痛感增加，且器具無法找到鰻魚所在位置，最終緊急改成剖腹手術。休伊提到，進行手術後，他們順利在男子腹腔找到鰻魚，牠把男子的直腸、結腸咬破後逃進此處；此外，還在男子肛門口找到一顆檸檬。

在確認沒有其他異物在男子體內後，醫師替他將直腸、結腸的穿孔處縫合，並且作了結腸造口術，以防糞便汙染。休伊也提醒民眾，不應為了追求快感，而將活體動物放入肛門，特別是向可以在人體內存活很長時間的鰻魚，且牠還具有在腸胃道叮咬的能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法