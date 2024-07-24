脖子異常扭曲超嚇人 南非驚見鋸齒狀長頸鹿

南非近日驚見一隻脖子異常扭曲的長頸鹿，疑似骨骼或者患有斜頸症。（圖擷自Kruger National Park臉書）

2024/07/24 15:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非近日驚見一隻脖子異常扭曲的長頸鹿，疑似骨骼或者患有斜頸症（Torticollis）。

根據《生活科學》（LiveScience）網站報導，旅遊部落客史考特（Lynn Scott）在南非克魯格國家公園（Kruger National Park）一處未命名的私人野生動物保護區進行野生動物之旅時，意外發現一隻脖子異常扭曲的長頸鹿，他在臉書上分享這隻長頸鹿的照片，但未透露詳細的拍攝時間地點，以防這隻長頸鹿遭到盜獵者盯上。

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有網友覺得長頸鹿脖子骨折了，覺得非常可憐，不過非政府組織長頸鹿保護基金會的獸醫和保護健康協調員弗格森（Sara Ferguson）認為，如果沒有X光照片證明骨頭已經折斷，懷疑長頸鹿患有嚴重斜頸症，所謂斜頸症是指因平滑肌攣縮的現象，導致頸部異常歪斜、頭部偏向一邊的症狀，這種情況可能是從出生時就患有這個症狀。

因為脖子很長，長頸鹿的斜頸尤其明顯，弗格森表示偶爾也野外看到過這種情況，但從未見過像最近這樣嚴重的病例，目前還不清楚這隻亞成年長頸鹿是在最近多久受傷的，也不清楚這會如何影響牠的壽命。

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