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百貨公司音樂超貼心 一聽就知「外面下雨了」！

一名網友分享，百貨公司會透過背景音樂傳達外面的天氣變化。示意圖，與本文無關。（資料照）

一名網友分享，百貨公司會透過背景音樂傳達外面的天氣變化。示意圖，與本文無關。（資料照）

2024/07/12 21:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近熱對流旺盛，時常下起午後雷陣雨，然而，有一名網友分享，跟媽媽在百貨公司逛街時，發現媽媽和店員竟能在密閉的樓層內得知外面下雨了。隨後，媽媽解釋，百貨公司會使用背景音樂傳達外面的天氣變化。

一名網友在Threads上發文表示，跟媽媽在新光三越逛街逛到一半時，媽媽突然說「外面下雨了」，「我超驚訝，因為我們走的地方完全看不到窗戶」。媽媽接著解釋，聽當時百貨公司放的背景音樂，就知道下雨了。

隨後，原PO與媽媽買東西時，進一步像櫃姐求證，詢問「這個音樂是不是下雨了的意思」，對方愣了一下後，馬上點了點頭。對此，原PO直呼，「已經過了快兩個小時了，我還在震驚這件事」，並整理了各家百貨公司的下雨歌在留言處。

貼文曝光後，許多網友驚訝表示，「居然有這種事」、「長知識了！太酷了」、「我以為只有關門才會有指定曲目，原來下雨也有！」、「本年度最有價值的貼文沒有之一，我每次都要擔心騎車出去時外面在下雨，但裡面根本看不到外面」。

也有不少內行人分享，「在日本百貨上班的時候也有，提醒店員要用塑膠套套在紙袋上面」、「百貨有下雨的音樂，消防安檢的音樂，週年慶業績達標的音樂」、「題外話，隔壁的大遠百如果當天業績達標，會放神鬼奇航的音樂」、「下雨了、雨停了，或是外面塞車、業績達標都有特殊音樂。早期週年慶如果出現百萬刷手，還有百萬刷手的音樂呢哈哈哈」。

由 @utsumi_15 發佈
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