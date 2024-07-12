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天生戴綠帽！罕見「藍色青蛙」澳洲現蹤

罕見的「藍色青蛙」現蹤澳洲西部金伯利地區（Kimberley）一處野生動物保護區，震驚當地學者。（擷取自「@jake.b.wild」IG）

罕見的「藍色青蛙」現蹤澳洲西部金伯利地區（Kimberley）一處野生動物保護區，震驚當地學者。（擷取自「@jake.b.wild」IG）

2024/07/12 19:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一隻罕見的「藍色青蛙」現蹤澳洲西部金伯利地區（Kimberley）一處野生動物保護區，震驚當地學者。研究人員指出，這是一種名為「大雨蛙」（Litoria splendida）的樹蛙，然而被發現的樹蛙四肢、腹部都呈現十分鮮豔的藍色、背部為紫色，頭部則有像樹葉般的綠色腺體，基因突變的外型令人留下深刻印象。

綜合外媒報導，澳洲野生動物保護協會透露，這隻外型奇特的大雨蛙今年4月出沒在查恩利河-亞特細安山脈（Charnley River-Artesian Range）野生動物保護區。發現牠的研究人員巴克爾（Jake Barker）說，對這隻大雨蛙外觀呈現華麗的藍色感到十分不可思議，因為這類樹蛙一般是綠色，以利於在森林裡偽裝，像這藍色樹蛙非常少見。

巴克爾推測，這隻大雨蛙很可能是「基因突變」，也就是皮膚缺失某些色素，才會讓身體出現難得一見、與同類不一樣的異常顏色。巴克爾透露，發現這隻罕見樹蛙後，他和其他研究人員多次目睹牠的蹤跡，但他們並不打算將抓牠來研究，「牠太漂亮、太獨特了，把牠從自然棲息地帶走很可惜」、「我們會讓牠安享晚年，希望將來還能多次見到牠。」

另外，澳洲博物館和生態系統科學中心兩棲爬行動物保護生物學館長羅利 （Jodi Rowley）博士看過藍色大雨蛙照片後，忍不住讚嘆，「我看過了數以萬計的青蛙，而這隻可能是我所見過最美麗的」，他也推測，這隻大雨蛙大雨蛙至少有2到3歲，「樹蛙的壽命約為20年，因此牠可能還會存活一段時間，除非被掠食者捕獲。」

羅利進一步解說，一般青蛙的皮膚顏色，是由3種化學物質所決定，「黑色素細胞，提供黑色和棕色；黃細胞，提供黃色色素；虹彩細胞，反射藍色。通常情況下，黃色與藍色會結合成綠色；但這隻卻出現了突變，意味著牠缺少了黃色色素，從而使藍色佔據主導地位」，更指出對於捕食者來說，藍色獵物的存在更為明顯，「這也是為什麼藍色青蛙十分罕見。」

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