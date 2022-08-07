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    殺人犯也搞斜槓？印度男逃亡30年演出28部電影

    印度日前傳出，有名逃亡30年的殺人犯遭警方逮捕，據指他在逃亡期間不僅娶妻生子，還拍了28部電影。圖為印度警察，示意圖。（路透）

    印度日前傳出，有名逃亡30年的殺人犯遭警方逮捕，據指他在逃亡期間不僅娶妻生子，還拍了28部電影。圖為印度警察，示意圖。（路透）

    2022/08/07 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕印度日前傳出，有名逃亡30年的殺人犯遭警方逮捕，據指他在逃亡期間不僅娶妻生子，還拍了28部電影，在被捕時甚至還在準備下一部電影，猶如電影般的情節令人驚嘆。

    據外媒報導，印度男子布拉卡（Om Prakash）曾是印度陸軍的卡車司機，但在1988年因長期曠職被開除，之後也曾涉及一些竊案，在1992年時，更與另一名男子在搶劫旅客時，持刀刺殺對方，當時的犯案同夥被逮捕入獄，布拉卡則是僥倖逃亡，之後就一直逍遙法外。

    報導指出，在逃亡的過程中，布拉卡先是在南部的寺廟避風頭，之後更遠離老家，前往北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad），並在取得新身分後另外娶妻生子，沒有回到原本的妻小身邊。

    在過去這麼多年來，布拉卡除了繼續當卡車司機，也擔任錄影帶出租店的老闆，更誇張的是，他先後也曾參與28部電影的演出，在電影裡飾演過村長、反派，甚至警察等角色，其中一部參演的作品《塔卡拉夫》（Takrav），在YouTube上更有高達760萬人次點閱的成績，但始終沒被發現。

    不過如今已經65歲的他，終究還是被警方抓到，他的第二任妻子對於丈夫是殺人犯，以及早就結婚的事實感到相當震驚，至今仍難以接受

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