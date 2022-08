殺人犯也搞斜槓？印度男逃亡30年演出28部電影

2022/08/07 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕印度日前傳出,有名逃亡30年的殺人犯遭警方逮捕,據指他在逃亡期間不僅娶妻生子,還拍了28部電影,在被捕時甚至還在準備下一部電影,猶如電影般的情節令人驚嘆。

據外媒報導,印度男子布拉卡(Om Prakash)曾是印度陸軍的卡車司機,但在1988年因長期曠職被開除,之後也曾涉及一些竊案,在1992年時,更與另一名男子在搶劫旅客時,持刀刺殺對方,當時的犯案同夥被逮捕入獄,布拉卡則是僥倖逃亡,之後就一直逍遙法外。

報導指出,在逃亡的過程中,布拉卡先是在南部的寺廟避風頭,之後更遠離老家,前往北方邦加濟阿巴德(Ghaziabad),並在取得新身分後另外娶妻生子,沒有回到原本的妻小身邊。

在過去這麼多年來,布拉卡除了繼續當卡車司機,也擔任錄影帶出租店的老闆,更誇張的是,他先後也曾參與28部電影的演出,在電影裡飾演過村長、反派,甚至警察等角色,其中一部參演的作品《塔卡拉夫》(Takrav),在YouTube上更有高達760萬人次點閱的成績,但始終沒被發現。

不過如今已經65歲的他,終究還是被警方抓到,他的第二任妻子對於丈夫是殺人犯,以及早就結婚的事實感到相當震驚,至今仍難以接受

One of India’s “most wanted criminals” accused of murder and theft managed to evade arrest for 30 years by hiding in plain sight.https://t.co/YauaP6qC4r