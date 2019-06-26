〈南部〉暑期工讀求職 台南勞工局提出防陷阱要訣

2019-06-26

〔記者王涵平／新營報導〕暑期工讀季到，有鑑於首度工讀職災風險高，南市勞工局昨日特別提醒職場新鮮人或暑期打工學子，求職時掌握「七不三問五必看」要訣，小心防範詐騙、不合理的工作條件以及不安全的職場環境，以免工作不成，卻造成無法彌補的傷害，也提醒各事業單位務必遵守相關法令規範。

勞工局昨日也在民治市政中心辦理「二○一九就業暨暑期工讀徵才活動」，共有卅五家廠商釋出九百八十九個職缺，起薪超過三萬元以上的工作職缺有二百三十四個，參加人數超過三百人，初媒率四十四．四八％。

勞工局長王鑫基表示，許多學生會利用暑期打工，但因社會經驗較不足，常誤入打工陷阱，首次辦理「就業暨暑期工讀徵才活動」，提供一百七十五個暑期工讀及兼職職缺，讓青年朋友能夠更放心求職。

就讀大一的李同學表示，透過政府部門辦理的徵才活動，可以一次應徵好幾個工作，也能增加面試的經驗，最重要的是工作職缺都符合勞基法，讓家長放心，避免誤入打工陷阱。

面試時注意「七不三問五必看」

求職打工陷阱多，王鑫基提醒青年學生，應注意「七不三問五必看」要訣，「七不」有不繳款、不購買、不辦卡、不飲用、不隨便簽署文件、證件不離身、不從事非法工作；「三問」自問要找工作還是事業、問明職前訓練及試用期薪資、勞健保規定、確實工作性質，以及「五必看」是否只留手機號碼、是否長期刊登職缺、是否合法經營、待遇是否優渥得不合理、面試是否草率。

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