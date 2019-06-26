〈南部〉清淤也說謊？ 高雄市區灌雨多處積淹水

2019-06-26

〔記者陳文嬋、黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕高雄市昨天上午下起強降雨，最大時雨量為左營區七十六．五毫米，造成市區多處積淹水，二名清潔隊員在幸福川打撈垃圾時也差點被沖走，民眾不滿「雨進得來，水流不出去」，質疑高雄市長韓國瑜「是不是連清淤都在說謊」；水利局解釋，主要是雨下太大，才會造成積水。

水利局︰雨太大 排水宣洩不及

高市昨天上午九時因對流雲系發展旺盛，左營等市區出現強降雨現象，最大時雨量為七十六．五毫米，其次是三民區六十毫米、鼓山區五十五．五毫米，造成市區多處積淹水。愛河上游愛河之心水位一度溢出步道，所幸雨勢停歇後退去。

網友︰原不會積水路段 竟一路淹

有網友於臉書「公民割草行動」PO出馬卡道路淹水照片，稱小雨竟造成二十多年來最誇張的淹水，若是颱風天不就可以划龍舟？還有網友騎車趕上班，從鼎力路到明誠路一路淹水，過去連積水都不會出現的路段，竟然整條道路都淹水，真的太扯了！

兩清潔隊員幸福川翻船 幸獲救

環保局打撈船葉姓駕駛及一名清潔隊員昨於幸福川民族路口攔沙壩打撈垃圾，突然下起大雨，駕駛將船筏停到開封橋下，瞬間大雨致水位上升，無法停留在橋下，被迫將船開出，加上水流湍急，無法控制方向，撞到橋墩翻船，所幸消防隊員及時搶救上岸，送醫保住性命。

市府水情中心接獲十三件積淹水通報，主要位於左營區、鼓山區及三民區，均屬於道路積淹水，經查為二小時強降雨，造成部分路段排水宣洩不及，但均已退去。

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