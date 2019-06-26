〈南部〉助障者求職 台東辦4場就業前準備課程

2019-06-26

〔記者王秀亭／台東報導〕台東工作種類有限，有就業意願的身心障礙者往往因信心不足，不知如何求職等困難，無法穩定就業，台東縣社會處勞工科設置職業重建窗口外，將辦理四場次的就業前準備團體活動系列課程，以小班制輔導方式，盼助身心障礙者一臂之力。

二十四歲的阿翰高職畢業後，因信心不足，不知如何求職，找不到適合的工作，而賦閒在家，家人希望阿翰有生活目標，便向社會處職業重建個管員（職管員）諮詢，經評估其工作能力及興趣後，參加就業前準備課程，阿翰變得更有信心，也在庇護工場穩定工作。

社會處勞工科表示，縣內不少身心障礙者有就業意願，但縣內工作種類有限，機會少，加上多數身心障礙者需要一段工作適應期，部分雇主的接受度偏低，讓身心障礙者求職有礙，去年有四百八十六人主動，或透過就業中心、社福機構轉介至勞工科，經職管員輔導、媒合後，穩定就業三個月以上有五十四人。

勞工科指出，近年積極尋求有意願聘請身心障礙者的雇主，也由職管員從旁協助、輔導就業的身心障礙者，直到工作上手、穩定，將於六月二十八、二十九日及七月五、六日舉辦四場次就業前準備團體活動系列課程，由團體老師帶領，強化身心障礙者對於求職的信心及工作前準備，了解找工作該注意的法規及求職陷阱。

勞工科表示，職業重建窗口設有專業人員依照身心障礙者求職需要，進行需求評估及分派適當服務，也會不定期辦理就業前及穩定強化就業相關課程，有需求者可洽台東縣政府職業重建窗口，電話：（089）328254。

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