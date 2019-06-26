〈南部〉台南實驗國中掛零 議員促教育局加把勁

2019-06-26

〔記者劉婉君／台南報導〕南市自二○一六年迄今，陸續有七所國小轉型為實驗小學，但實驗國中卻依然掛零，多名市議員昨天要求教育局多加把勁，以使實驗教育可以順利銜接，保障學生的受教權，不要讓實驗教育的美意打折扣。

教局︰四校符合條件 會再溝通

教育局表示，按照學校型態實驗教育條例規定，實驗國中總人數不得超過兩百四十人，且同一行政區內必須有兩所以上國中，讓家長可以有其他選擇，同時也不能距離實驗小學太遠，經盤點，南市符合相關條件的共有四所國中，分別位於七股區、仁德區與新營區，但還必須由校內教師形成共識，自發性提出實驗教育理念，因此目前並無學校提出申請，教育局會持續與學校溝通。

實驗小學畢業生無校銜接

南市目前共計有仁德區虎山、新化區口埤、七股區光復、安平區西門、關廟區文和、南區志開、新營區南梓等七所實驗小學，市議員沈震東、鄭佳欣、沈家鳳、Ingay Tali穎艾達利昨天聯合召開記者會指出，南市市立的實驗小學數量在全台屬前段班，畢業生人數從第一年的卅三人增加至一百卅人，可見需求量逐漸增加中，但卻沒有國、高中可以銜接，畢業生大多只能回歸體制、到外縣市就學或自學，呼籲教育局重視此問題。

議員們指出，接獲部分家長、老師反映，南市快速推出七所實驗小學，但除了虎山較符合實驗學校之外，其他各校比較像是特色課程，質疑是重量不重質，應輔導各校提出更符合實驗教育的做法。

教育局表示，七所實小都是由學校自發性申請，經學校型態實驗教育審議會審議通過，再由教育局協助轉型，各校都很認真、積極在做，其他學校也有發展校本課程，亦不乏具有實驗教育精神的特色。而目前全市高中職以下申請自學的案件共有兩、三百件。

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