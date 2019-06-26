〈南部〉台南障運個人獎金6都最低 選手頻被挖角

2019-06-26

迄今至少已被挖走廿面金牌

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市全國身心障礙運動會個人金牌獎金六萬元，僅台北市的三分之一，也是六都最低，優秀選手頻被挖角，台南市身心障礙運動委員會主委蔡有仁說，換算下來，南市迄今至少已被挖走廿面金牌，希望市府提高獎金並建立完善的制度，以避免人才持續外流。

體育處︰核發範圍最廣 將檢討結構

台南市體育處表示，南市獎金發放對象包含選手、教練及委員會，且獎勵名次為一至六名，不論是核發對象或名次範圍都是六都最廣。將針對獎金結構進行檢討，也會爭取其他財源，多面向照顧選手。

議員︰蟬聯額外獎勵金也六都之末

市議員呂維胤昨日陪同召開記者會指出，南市去年在身障運動會拿下全國第二的成績，獎金卻敬陪六都之末，除了個人金牌獎金外，連續兩屆獲得金牌的額外獎勵金，台北市高達廿萬元，新北、高雄市也有五萬元，南市卻是在連霸五屆以內均為兩萬四千元，相關獎金發放與配套措施不夠完善，讓台南培養的優秀運動選手被其他縣市挖走，今年在田徑及保齡球項目，就有兩名選手被台北市挖角。

障運委員會︰培養出好手就被挖走

蔡有仁說，獎勵金落差太大導致有金牌實力的優秀選手被其他縣市挖角，是委員會長期以來的困擾，委員會培養在地優秀的選手，但一有好表現就被挖走，對南市連霸的影響也很大。

有教練指出，身障運動會兩年一次，選手的生命期很短，一名被挖角的選手就告訴他，自己不願走、也不想走，卻一定要走，因為不知道自己還能維持金牌實力多少年。

議員建議提高獎金 建立完善制度

呂維胤要求市府增加預算、提高獎金額度，其餘的交通、住宿等補助以專案處理，建立一套完善的制度，讓選手能無後顧之憂地為南市爭光。

六都身障全國性運動個人項目獎金

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