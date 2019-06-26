〈南部〉台東農業體驗競賽 莎梨橄欖醃製奪冠

2019-06-26

〔記者張存薇／台東報導〕到台東，不只看風景、吃美食，深入農村體驗更是難得的享受！台東縣農會舉辦「綠色永續農業體驗活動開發競賽」，十組據點比DIY好玩、比解說詳盡、也比服務超值。縣農會昨天公布評選結果，由池上米鄉休閒農業區「莎梨橄欖醃製體驗」奪冠，鹿野鄉龍田社區「糖漬龍鳳果」獲亞軍，初鹿休閒農業區「雙星報喜好麻吉」、鹿野鄉永安社區「找茶小旅行」並列第三名。

10體驗點參賽 學者專家實勘選出前3名

這次共有休閒農業區及鄉鎮農會、農業社區推薦十個體驗點參與，經學者專家現場實勘、體驗，選出前三名。縣農會推廣部主任李俊德指出，希望透過競賽找到更多好玩又有教育意義的深度遊程，進一步透過輔導、觀摩，讓活動達到一定水準，再結合旅行業者推出套裝遊程，讓遊客到台東選擇更多元。

業者教現摘、實作DIY 帶走成品體驗深

競賽獲第一名為池上米開朗花園民宿「天堂之果醃製體驗」，業者謝湘瑀帶領遊客摘採莎梨橄欖，再削皮、沖洗，加入梅粉、糖等醃製入味帶回家，現場還可品嘗莎梨橄欖果醋等。

第二名為龍田社區有機農友黃敏帶領遊客認識紅龍果生態、採果，再把原本總是丟棄的有機果皮、加入產季的鳳梨糖漬成果醬帶回家。

十名參賽者中，就有三家茶園體驗，獲第三名的包括，永安社區新元昌紅茶產業文化園區提供採茶、鬥茶、茶鬆餅等活動，初鹿佳芳茶園則為採茶、製作紅茶與綠茶麻糬等活動。

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