〈南部〉《屏東》枋寮醫院獲補助 24小時執行心導管手術

2019-06-26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕補足偏鄉醫療，屏東縣政府去年底在十二輛救護車上增設十二導程心電圖系統後，今年再爭取衛福部獎勵計畫，協助枋寮醫院從下月起成為全縣第三間二十四小時執行心導管手術醫院，再加上高榮屏東分院十月動工，衛福部上週也同意健康產業園區計畫，屏縣醫療可望再進化。

屏縣6醫院擁心導管室 第3家可全時作業

屏東縣長潘孟安指出，心臟病在屏東縣一年約奪走九百多條性命，心血管阻塞黃金救援時間為九十分鐘，為增加患者存活率，去年縣府積極向中央申請補助，在十二輛救護車上增設十二導程心電圖系統，屏北、屏南各六輛，讓救護人員第一時間進行心電圖檢查，將資料立即傳輸醫院，大幅縮短病人到院檢查時間。

屏縣現設置心導管室設備的醫院有寶建、部立屏東、屏基、輔英、安泰及枋寮等六家，但二十四小時可執行心導管手術者，只有位在屏東市的屏東基督教醫院及東港鎮安泰醫院，今年縣府獲中央補助一年二千三百餘萬元，協助枋寮醫院增置心臟內科專科醫師兩名及神經外科專科醫師一名，讓心導管團隊得以全天候輪班。

中央補助1年2300萬 爭取黃金救援時間

潘孟安表示，對屏南地區民眾而言，過去發病得耗上近五十分鐘車程到安泰醫院，七月起枋寮醫院加入後，恆春半島至此只需約二十五分鐘。

此外，大型醫院進駐屏東持續進行中，設在屏東市大武營區的高雄榮總屏東分院，預計今年十月動工，二○二二年底完成，設四百五十床位。

衛生局長李昭仁也透露，縣立運動公園打造「健康產業園區」計畫，上週已獲衛福部同意，佔地約二十三公頃，將是產創條例通過後，國內第一個計畫案，目前正進行地目變更等作業，區內規劃醫院等設施。

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