〈台北都會〉去麻疹疫區 北市一歲以下幼兒 可免費打疫苗

2019-06-26

〔記者楊心慧／台北報導〕今年全球麻疹疫情嚴峻，台灣陸續傳出麻疹疫情，台北市議員潘懷宗提案要求台北市政府針對前往麻疹疫區的六個月以上、一歲以下幼兒，提供一劑公費麻疹疫苗（MMR）接種，提案已通過，北市衛生局表示，六月一日起開放前往麻疹疫區的六個月以上、一歲以下北市幼兒，接種麻疹疫苗，一年將提供三百支疫苗給有需要的幼兒施打。

1年300支疫苗 預算約5萬元

北市衛生局疾管科長歐佳齡表示，農曆過年發現麻疹疫情，衛生局已在研議公費疫苗，現有議員提案，衛生局也認同，六月一日施打至廿日，共打十七支，一年三百支疫苗預算約五萬元。

潘懷宗表示，麻疹屬急性、傳染力強的病毒性疾病，沒施打疫苗的兒童，若暴露在病毒環境下，超過九成會被感染發病；照規定中央補助麻疹公費疫苗，一歲、五歲幼童各可接種一劑，若一歲前計畫到疫區，需通報衛生福利部疾病管制署、並自行付費接種，不但手續繁雜，且在滿十二個月後，仍須按時程完成二劑公費接種。

潘懷宗指出，未滿一歲的嬰幼兒是感染麻疹高危險群，北市外配人數目前達三萬六一四二位，其中中國籍三萬二○二八人、越南籍九八六人、日本籍六四四人佔多數，也是鄰近各國感染案例較嚴重國家，疾管署六月十八日將這三國列為第一級疫情防治區，基於民眾有返鄉探親需求，才有此提案。

衛局表示，「一歲以下幼兒前往麻疹疫區施打公費疫苗」提案通過後，民眾只要至各區健康服務中心完成資格審查，即可在市立聯合醫院十二區院外門診部接種。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法