〈台北都會〉Wi-Fi斷訊 北捷：3日內恢復

2019-06-26

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲曾在試乘桃園機場捷運後，對車廂有無線網路可使用讚譽有加，要求台北捷運全面完成車廂無線網路建置，台北捷運公司與民間業者合作，推出「Free AD WiFi」讓各車站及車廂可免費上網，但不敵低價網路吃到飽，也未獲北市府與北捷的支持，業者「全林實業」昨宣布即起暫停服務，不到兩年便退場。

對此，北捷表示，仍將依合約要求廠商於斷訊三天內恢復服務，目前先以一五八個上網熱點供乘客使用，但三天內未改善不排除解約。

3天內未改善不排除解約

每日有數以百萬通勤族進出的北捷，二○一一年啟用「TPE-Free」Wi-Fi，因品質不穩、斷訊等問題被詬病。全林實業自二○一七年八月接手北捷專屬Wi-Fi，且進一步開通月台、列車內的免費網路，當時稱每日使用人次達十五萬。然而，據北捷公司統計，目前北捷Wi-Fi平均每日使用人數約七萬人次，佔日運量二一○萬的三．六％。

全林實業董事長林全馳表示，「Free AD WiFi」透過乘客使用前觀看廣告，來負擔成本與營運，但這段期間遇到各家電信公司推出低價網路吃到飽方案，大大降低北捷Wi-Fi使用量，與北捷公司及北市府反映、溝通也未獲得共識與支持，營運狀況每況愈下，因此無能為力再提供免費Wi-Fi服務。

北捷表示，目前先以北市資訊局協助建置的一五八個「TPE-Free」熱點供乘客上網，包括各車站「旅客詢問處」以及「小巨蛋」、「貓纜」、「兒童新樂園」等，但列車及車站（除旅客詢問處外）暫時無法提供。

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