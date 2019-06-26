〈台北都會〉全國首座北市淨水場池頂種電 可供610戶1年用電

2019-06-26

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕位在台北市大安區的長興淨水場原本是露天淨水場，去年一月完成池頂加蓋後，響應政府綠能政策，打造全台首座淨水場全面池頂加蓋種電的太陽能光電系統，昨舉辦啟用典禮，預計全年發電量達二一三萬度，可供應六一○家戶一年使用，年減碳量約一一八○公噸，相當於三座大安森林公園碳吸附量。

年發電量213萬度 年減碳量1180公噸

市長柯文哲昨主持啟用典禮致詞提到，有人說台北市發展光電板好像不是很有效率，因為南部更熱，但數據顯示，北市每平方面積的太陽光電發電量比全國的高，表示台北技術比較發達，所以台北可以做的話，台灣其他縣市更可以做。

柯︰目標8年內 光電成長量達到9倍

他強調，他上任時台北市光電板的發電量是三一○萬度，第一個任期結束後是一五七○萬度，預計在第二個任期達到三千萬度，目標是在八年內，光電成長量達到九倍，正在思考如何把公家機關的屋頂有效釋出。

北水處︰兼具通風採光 還可阻絕落塵

北水處長陳錦祥昨簡報指出，長興原為露天淨水場，因位在北市核心地帶，受到夏季盆地地形與熱島效應的高溫曝曬，不但沉澱池底泥翻揚，也易生藻類，影響過濾、淨水效果，加蓋後總面積約二萬○三○○平方公尺，兼具通風採光與照明等功能，還可阻絕落塵問題。

此次將加蓋屋頂出租，租期可達廿年，由昱鼎電業公司得標，負責太陽光電建置、營運及維護，總裝置容量約二一三萬度，依二○一八年台電統計資料，足可供應六一○家戶一年使用，年減碳量約一一八○公噸，相當於三座大安森林公園碳吸附量。

加速推動太陽光電發電，北市產業發展局規劃於閒置市有房地招商設置太陽光電發電設備，二○一六年完成市有房地屋頂閒置空間招標作業，已於去年四月全數完工。產發局指出，北區設置容量約四二○○瓩，每年發電量約四○○萬度，每年市府回饋金收入約二百萬元；南區設置容量約二四○○瓩，每年發電量約二○○萬度，回饋金收入約一百萬元。

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