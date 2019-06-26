〈台北都會〉市場處迫填問卷 北市「環南」攤商轟被騙

2019-06-26

〔記者楊心慧／台北報導〕環南市場改建案第一期工程（中繼市場）預計今年八月中完工，上千攤的攤商將大舉遷入，攤商發現攤位空間設計有問題，不符使用需求，多日抗議表達不滿，攤商拒絕抽籤，北市市場處竟「偷渡」以發問卷調查，攤商驚覺「上當」被騙，直指市場處問卷有問題，僅兩種選項給人選，痛批市府根本強迫接受。對此市場處昨仍不妥協，強調問卷結果為多數人維持原方案，接下來將照此結果處理。

僅有兩選項 攤商批市府逼強迫接受

市場處前天舉辦說明會暨攤位抽籤大會，但攤商拒絕抽籤妥協。市場處原規劃一、二樓安置攤商，卻突然公布需有七十二攤移到四樓，甚至臨時發出問卷調查，當下填完需立刻回收。

市場處︰問卷大部分勾維持原方案

問卷僅有兩種選項讓攤商勾選，分別是維持中繼市場原攤位配置，以及自願安置在中繼市場四樓，等全區完工後再遷回二樓營業。市場處昨統計，環南市場一○五六攤、六九五攤完成抽籤，僅剩蔬菜類三六一攤尚未抽籤，當天問卷調查表，回收數量為三四八攤，其中選擇維持原攤位配置方案有三二七攤，僅八攤願將攤位安置於四樓，有十三攤業者沒勾選任何方案。

議員批市場處 我行我素不聽意見

北市議員郭昭巖說，市場處臨時發問卷，攤商只能現場填，事後才發現內容有異，攤商擔心生意受影響，不會願意搬到四樓，但攤商也無法接受維持原攤位，問卷變相強迫中獎，攤商只能二擇一。郭痛批市場處仍我行我素，不聽取意見，讓人傻眼。

自治會長︰盼市府能多與攤商溝通

攤商表示，事先不知市場處會發問卷，且要求填完就繳交，甚至有人因筆誤填錯，最後變成無效問卷。環南市場自治會長陳正宗指出，不少攤商反映問卷有問題，認為被迫選擇，既然現在已無法改變設計，雙方應尋求最好的解決辦法，或許能夠退一步，希望市府能多與攤商溝通，不能只是單向要求，應多聽取攤商意見，加強雙向溝通管道。

環南市場自治會顧問林士元表示，設計、規劃任何建物工程時，一定會有電腦模擬圖，市場處僅拿平面設計圖給攤商，攤商怎可能看懂。林指出，環南市場設計和攤商所需差異太大，市府以零售市場規劃，但環南是批發市場，交易量大，設計和攤商所需不符，才會引發攤商抗議。

市場處表示，問卷主要目的是有多少攤商願意遷移到四樓，且問卷兩個選項，皆是多次和攤商代表溝通，問卷結果多數攤商仍願維持原方案，市場處會依照此結果處理。

市場處說，整件事主要是太多攤商希望在一樓有攤位，導致設計必須這樣規劃，現在攤商有意見，市場處也釋出善意，但需有攤商願到四樓，才能重新規劃、調整一樓攤位設計。

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