〈台北都會〉新北淡海輕軌7/1調整班距 尖峰最短6分鐘

2019-06-26

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌紅樹林站與台北捷運淡水信義線紅樹林站的行人連通道，七月一日將完工，輕軌與北捷轉乘將更便捷。為提升通勤族便利性，淡海輕軌七月一日起調整時刻表，縮短尖峰時段班距，平日上午六點三十分至八點最小班距將縮短為六分鐘，每天中午十二點三十分至下午四點三十分，班距縮短至十二分鐘，其餘時段仍維持十五分鐘一班車。

紅樹林站行人連通道開放

新北捷運公司總經理吳國濟指出，目前淡海輕軌紅樹林站與北捷淡水信義線紅樹林站間，乘客須從三樓月台走到地面繞行站外，經陸橋再進入月台轉乘，七月一日行人連通道開放通行後，乘客可直接在淡海輕軌的月台層轉乘，縮短通行時間。

可直接在輕軌月台層轉乘

吳國濟指出，配合連通道開放通行及第九列車加入營運，淡海輕軌七月一日起調整行車班距，平日上午六點三十分至八點上班尖峰時間，最小班距縮短為六分鐘；此外，觀察每天中午十二點三十分至下午四點三十分，為輕軌觀光旅次高峰，七月一日起由十五分鐘縮短至十二分鐘，提升旅客搭乘意願，調整後的時刻表將公告於各站。

搭乘輕軌 進、出站均需刷卡

吳國濟提醒說，淡海輕軌車站採開放式無閘門設計，進、出車站均需刷卡，七月一日連通道開通後，於輕軌及北捷轉乘的旅客，需先刷卡出站，再刷卡進站，列車上將不定期派驗票員巡查，若發現乘客無票乘車，依據大眾捷運法規定，除需補繳票價，還要多支付票價五十倍的違約金。

另外，因應暑假來臨，新北市長侯友宜昨天主持道路安全督導會報指出，暑期是青少年飆車和交通違規高峰期，飆車不僅妨害交通安全，更影響民眾對治安的觀感，市警局已規劃「暑期防治危險駕車執法專案」，將加強取締重大交通違規，並與台北、桃園、基隆、宜蘭等鄰近縣市橫向聯繫，跨區合作展現執法公權力。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法